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Банкнота в €50 нового дизайна будет пущена в оборот в апреле

  • 16.03.2017, 19:35
  • 4,672
фото: BNA

Главным достоинством обновленного денежного знака станет устойчивость к подделке.

После банкнот достоинством в 5, 10 и 20 евро настала очередь для обновленной купюры в 50 евро. Отныне все наиболее часто используемые денежные знаки еврозоны будут более устойчивы к подделке, благодаря улучшенным элементам безопасности.

Как пишет glavnoe.ua со ссылкой на Le Soir, производители и операторы оборудования, которое принимает и обрабатывает денежные знаки, получили всю необходимую информацию и техническую поддержку для того, чтобы новая купюра принималась и распознавалась в банкоматах с первого дня выпуска в оборот.


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