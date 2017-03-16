Банкнота в €50 нового дизайна будет пущена в оборот в апреле
- 16.03.2017, 19:35
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Главным достоинством обновленного денежного знака станет устойчивость к подделке.
После банкнот достоинством в 5, 10 и 20 евро настала очередь для обновленной купюры в 50 евро. Отныне все наиболее часто используемые денежные знаки еврозоны будут более устойчивы к подделке, благодаря улучшенным элементам безопасности.
Как пишет glavnoe.ua со ссылкой на Le Soir, производители и операторы оборудования, которое принимает и обрабатывает денежные знаки, получили всю необходимую информацию и техническую поддержку для того, чтобы новая купюра принималась и распознавалась в банкоматах с первого дня выпуска в оборот.