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На МКАД от Зеленого Луга - 20-километровая пробка

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  • 16.03.2017, 19:45
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Движение сильно затруднено — машины движутся со скоростью около 5 км/ч.

На внутреннем кольце МКАД, от Зеленого Луга до микрорайона Степянка, собралась огромная пробка. Очевидцы сообщают об аварии. Движение сильно затруднено — машины движутся со скоростью около 5 км/ч, передает tut.by.

Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки движение на этом и прилегающих участках сильно затруднено. Пробка растянулась почти на 20 километров. Также затруднен выезд и на кольцевую и съезд с нее в районе улицы Академика Купревича.

Очевидцы сообщают об аварии с участием грузовика.


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