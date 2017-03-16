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Еврокомиссия одобрила выделение €600 млн финансовой помощи Украине

  • 16.03.2017, 20:05
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Деньги будут выделены в конце марта – начале апреля.

Европейская комиссия одобрила предоставление Украине второго транша макрофинансовой помощи на €600 млн для поддержки рынка капиталов, сообщает gordonua.com со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии.

Как отметила официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт, деньги будут выделены в конце марта – начале апреля. Она пояснила, что речь идет в первую очередь о помощи украинским гражданам и поддержке украинского правительства, стремящегося осуществлять реформы. А само выделение средств осуществляется "по мере реализуемого прогресса".

"Украина проделала замечательную работу по стабилизации и реформированию своей экономики, несмотря на разворачивающийся вооруженный конфликт на ее земле. Мы хотим видеть продолжающейся позитивную тенденцию реформ в Украине", – приводятся в документе слова заместителя председателя Еврокомиссии по проблематике евро и финансовым услугам Валдиса Домбровскиса.

Домбровскис отметил, что выплатой этого второго транша ЕС подтверждает "давнюю приверженность поддержке Украины в ее усилиях по сохранению стабильности и обеспечению экономического восстановления в стране".

Как сообщили в Еврокомиссии, в результате выделения средств общая макроэкономическая помощь Украине с 2014 года достигнет €2,81 млрд, что является "наибольшим объемом макроэкономической помощи, предоставленной ЕС любой стране, не входящей в союз".

В Брюсселе заявили, что Украина "в значительной степени выполнила взятые на себя политические обязательства, согласованные с ЕС", в числе которых активизация борьбы с коррупцией, содействие большей прозрачности в управлении государственными финансами, модернизация государственной администрации, продвижение реформ в энергетическом и финансовом секторах, улучшение бизнес-среды, а также укрепление системы социальной защиты.

В мае 2015 года Украина и ЕС подписали меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи на сумму €1,8 млрд. Это кредитные средства, которые выделяются тремя траншами по €600 млн каждый.

Первый транш Киев получил в 2015 году. К концу этого года предполагалось и выделение второго транша, но периодически откладывалось из-за невыполнения Украиной своих обязательств по меморандуму.

10 октября 2016 года Хьюг Мингарелли сообщил, что для получения второго транша Украине необходимо отменить запрет на экспорт леса и решить вопрос предоставления социального обеспечения переселенцам.

24 ноября 2016 года председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз может "в ближайшие дни или недели" предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн, если будет принят закон, разрешающий экспорт леса.

10 февраля глава Еврокомиссии сообщил, что второй транш макрофинансовой помощи от ЕС Украина может получить уже в феврале.


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