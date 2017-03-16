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Почти половина интернет-пользователей из Беларуси заклеивают веб-камеры

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  • 16.03.2017, 20:24
Фото: mbdevice.ru

24% белорусов не отрицают того, что взлом веб-камеры – реальность.

По данным опроса ESET в Беларуси 48% интернет-пользователей из Беларуси заклеивают изолентой веб-камеры, из-за того, что опасаются их взлома злоумышленниками, передает «Еврорадио».

24% белорусов не отрицают того, что взлом веб-камеры – реальность. Но эта угроза их особо не беспокоит – они уверены, что их защитит антивирус.

18% белорусских респондентов опасаются за веб-камеры, поскольку не сомневаются в высокой квалификации хакеров.

Только 10% белорусов считают, что дистанционный взлом веб-камеры – выдумки. 6% полагают, что этой угрозы стоит опасаться разве что знаменитостям.


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