закрыть
16 марта 2017, четверг, 21:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владимир Некляев: Повестка митингов поворачивается в политическую сторону

  • 16.03.2017, 20:31
Владимир Некляев

Один из лидеров БНК, поэт и политик Владимир Некляев заявил, что протесты в Беларуси будут нарастать.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев в беседе с «Коммерсантом» предположил, что после отсрочки закон, несмотря на заявления Лукашенко, будет отменен окончательно. При этом протесты, по мнению Владимира Некляева, это не остановит.

«Повестка митингов поворачивается из социально-экономической в политическую сторону»,— сказал он.

Лозунг «Лукашенко, уходи!» скандировали на всех предыдущих акция протеста.


Мнение

Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек
Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой