Владимир Некляев: Повестка митингов поворачивается в политическую сторону 16.03.2017, 20:31

Владимир Некляев

Один из лидеров БНК, поэт и политик Владимир Некляев заявил, что протесты в Беларуси будут нарастать.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев в беседе с «Коммерсантом» предположил, что после отсрочки закон, несмотря на заявления Лукашенко, будет отменен окончательно. При этом протесты, по мнению Владимира Некляева, это не остановит.

«Повестка митингов поворачивается из социально-экономической в политическую сторону»,— сказал он.

Лозунг «Лукашенко, уходи!» скандировали на всех предыдущих акция протеста.