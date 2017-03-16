Владимир Некляев: Повестка митингов поворачивается в политическую сторону
- 16.03.2017, 20:31
Один из лидеров БНК, поэт и политик Владимир Некляев заявил, что протесты в Беларуси будут нарастать.
Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев в беседе с «Коммерсантом» предположил, что после отсрочки закон, несмотря на заявления Лукашенко, будет отменен окончательно. При этом протесты, по мнению Владимира Некляева, это не остановит.
«Повестка митингов поворачивается из социально-экономической в политическую сторону»,— сказал он.
Лозунг «Лукашенко, уходи!» скандировали на всех предыдущих акция протеста.