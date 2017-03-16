Налоговики нашли нарушения у 98% проверенных организаций и ИП 6 16.03.2017, 21:18

В 2016 году налоговики провели около 15 тысяч выездных проверок организаций и индивидуальных предпринимателей.

Нарушения нашли в 98% случаев, сообщил tut.by заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич.

— Принятые меры по снижению проверочной нагрузки и использование информационных систем повысили эффективность проведения контрольных мероприятий. Например, если в 2008 году нарушения выявлялись в 78% случаев, то в 2016 году — в 98%, — рассказал Владимир Муквич. — Однако высокая результативность проверок вовсе не говорит о том, что все больше субъектов предпринимательства нарушают законодательство. Это свидетельствует о целенаправленном выборе субъектов проверки.

Чаще всего встречаются нарушения в приеме наличных денег, использовании кассовых аппаратов, а также в приобретении, хранении и реализации товара.

По словам замминистра, за прошлый год количество плановых и внеплановых проверок снизилось на 10%. В МНС и дальше намерены сокращать количество проверок.

Однако мораторий на проверки, которых от чиновников требуют ипэшники, налоговики вводить не собираются.

— Если говорить языком цифр, то 15 тысяч плательщиков, которых мы проверили, — это всего 3,6% от всех, кто осуществляет деятельность. Мы целенаправленно выбираем тех, кто нарушает законодательство, — сказал Владимир Муквич.

Всего в 2016 году налоговики провели почти 60 тысяч проверок плательщиков, в том числе около 37 тысяч субъектов предпринимательства и 21,5 тысячи физлиц.

Также в МНС рассказали, что подготовили указ, по которому смогут устраивать проверки только за последние пять лет. Проект указа находится на согласовании «у заинтересованных госороганов».

— Сейчас проверки на соблюдение налогового законодательства проводятся за весь период деятельности, вплоть до момента регистрации. В течение указанного времени нужно хранить документы, которые связаны с вычислением и уплатой налогов. Это очень большой объем документов, который порой достигает 10−15 лет, — уточнил ничальник Главного управления организации контрольной деятельности МНС Николай Потеев.