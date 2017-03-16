Пять продуктов от весеннего авитаминоза 16.03.2017, 21:24

Эти продукты помогут вам побороть авитаминоз.

В зимнее время витамины и микроэлементы поступали в организм не в полном объеме. Так что неудивительно, если к весне вы внезапно обнаружили у себя авитаминоз.

Многие не воспринимают этот нашумевший термин всерьез. А зря! Сухость кожи, хроническая усталость, ломкость ногтей, проблемы с пищеварением – все это признаки весеннего авитаминоза. Goodhouse.com рассказывает о 5 продуктах, которые помогут его побороть.

Рыба

Не зря рыба считается одним из самых грозных врагов авитаминоза: в ней содержится огромное количество полезных микроэлементов. Но есть одно условие – блюдо должно быть правильно приготовлено. Вместо жареной рыбы, отдайте предпочтение запеченной в духовке либо приготовленной на гриле или на пару. Приготовить такое блюдо проще простого – достаточно лишь взять семгу или другой вид рыбы, сбрызнуть лимонным соком, добавить специи по вкусу и отправить готовиться.

Сухофрукты

Эти полезные сладости богаты железом, витаминами группы В, кальцием, фосфором и натрием, поэтому являются незаменимыми помощниками в борьбе с авитаминозом. Отличный вариант для бодрого начала дня – овсянка на молоке с добавлением сухофруктов. К тому же, сухофрукты с легкостью могут заменить вредные конфеты и стать полезным перекусом в любое время суток.

Горький шоколад

После долгой зимы нашему организму, кроме всех прочих, не хватает и витамина Р, ответственного за выработку энергии. Большое количество этого витамина содержится в какао-бобах. Так, всего один кусочек горького шоколада с содержанием какао-бобов покрывает суточную потребность в витамине Р не менее, чем на 75%.

Зелень

Возьмите за привычку хотя бы раз в день весной есть свежие салаты с петрушкой, укропом, зеленым луком, рукколой или другими видами зелени. Также зеленью можно украшать супы или другие блюда. Вариант для ленивых: просто помойте зелень, которая вам по вкусу, положите на тарелку и употребляйте в качестве дополнения к любым блюдам.

Полезные напитки

Чтобы весной чувствовать себя бодрой и свежей, откажитесь от чрезмерного потребления кофе. Отдавайте предпочтение полезным напиткам – таким, как чай из имбиря или шиповника, фреш или обычная чистая вода.