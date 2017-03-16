Госдеп США: Санкции против РФ будут действовать до деоккупации Крыма 6 16.03.2017, 21:43

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В Госдепе США подтвердили приверженность суверенитету Украины.

Санкции Соединенных штатов Америки в отношении России будут действовать до тех пор пока не прекратится оккупация Крыма.

Об этом сообщает в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Госдепа Марк Тонер по случаю третьей годовщины незаконного референдума в Крыму опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Крым является частью Украины. Соединенные Штаты вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Санкции, связанные с Крымом будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - говорится в сообщении.