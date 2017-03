Как ради прыжков в высоту белорус отказался от киберспорта 5 16.03.2017, 21:58

20-летний Павел Селиверстов - один из лидеров мирового сезона в прыжках в высоту, а до недавнего времени - успешный геймер.

Он отказался от будущего в мире World of Tanks ради шанса выиграть этим летом молодежное Евро и попытать счастья на чемпионате мира. А еще перестать играть просили девушка и родители, пишет tut.by.

«С 15 лет рубился в «танчики» и имел высокий рейтинг»

В феврале 2017 года Павел Селиверстов четыре раза бил личный рекорд в прыжках. Сначала это была высота 2,28 м в залах, потом 2,30, 2,31 и 2,32. Последний результат позволил 20-летнему минчанину попасть в тройку сильнейших в своем виде спорта по итогам зимнего отрезка сезона. В марте на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении Паша финишировал третьим (2,27 м, видео прыжка). Это был второй случай, когда он соревновался со взрослыми спортсменами на континентальном первенстве.

— Думаю, что прыжки в высоту были в Беларуси и до меня, однако с медалями коммерческих и «взрослых» стартов мало кто возвращался, — справедливо замечает Павел. — Оттого трудно назвать белорусского прыгуна, на которого бы равнялся. Мои любимчики — это Мутаз Эсса Баршим из Катара и Богдан Бондаренко из Украины. Личный рекорд Богдана — 2,42 м. То есть еще 3 см — и это повторение мирового рекорда.

Прогресс Павла тоже впечатляет. Зимой 2016 года он прыгал 2,24 м и за год добавил сразу 8 см.

— «Лафы» стало меньше, — объяснил молодой человек. — Стал уделять внимание диете и распорядку дня с ранним отходом ко сну, заботиться о здоровье и беречь энергию, которую прежде тратил на глупости. К примеру, много играл в «танки». И ведь получалось!

С 15 лет рубился в World of Tanks и имел высокий рейтинг. 66 процентов побед — по статистике, был первым в стране целый год. Поучаствовал в съемках фильма «Через тернии к киберспорту». Отбор тут был серьезным. Из 12−14 финалистов со всего СНГ выбрали 7 человек. Они составили команду, которая выступала на разных соревнованиях. Мы назвались All In, что в покере значит «пойти ва-банк». Однажды сыграли в московском спорткомплексе «Олимпийский»: лишь в финале уступили команде RoX.KIS. Нашим спонсором был один из российских сотовых операторов, так что у игроков были зарплаты. Когда тебе 17 лет, сам факт, что ты заработал деньги, заставляет гордиться собой.

— Закончил играть только летом 2015 года в период подготовки к юниорскому чемпионату Европы по легкой атлетике в Швеции, — продолжил Паша. — До этого же на сборах вечно ходил с ноутбуком. Искал интернет, каким бы они ни был, чем сильно доставал окружающих, и погружался в виртуальный мир. Зависимостью это не назову. Я просто не мог подвести команду. К тому же был одним из лучших в «танчиках». Так почему бы не поиграть? С вечера и до ночи сидел прикованный к монитору.

В год выпуска из школы, который, как водится, один из самых сложных, учеба, сборы, «танки» и девушка — времени на все не хватало. Моя вторая половинка психовала, как и родители. «Хорошо, чего я сам хочу?» — задумался. Решил посвятить себя спорту. А раз так, то от «танков» пришлось отказаться. Для начала ушел из команды. Когда играл один, не мог понять, что же для меня является целью. Для чего я играю? Не лучше ли побегать или встретиться с девушкой? Да и вообще, надо бы выспаться, а не сидеть до поздней ночи за компьютером.

С тех пор как Паша забросил киберспорт, в секторе для прыжков дела пошли в гору. Ему совсем чуть-чуть не хватило для поездки на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

— На чемпионате Европы 2016 года в Амстердаме завалил квалификацию, а спустя неделю после него прыгнул 2,30 м, — сказал он. — Метры позволяли пройти отбор на Игры в Рио-2016, однако белорусская делегация уже отправила заявку на соревнования. «Ты молодой, так что не переживай», — сказали мне. Оказалось, что смотреть Олимпиаду дома очень сложно. Был так зол, что усиленно тренировался в те дни, когда в этом не было нужды. Как видите, занятия даром не прошли. С лета прошлого года я прибавил еще 2 см.

Мой менеджер Айвар Каротамм, он из Эстонии, удивляется, как в моем возрасте можно прыгать так высоко — 2,32 м. Хотя случай неуникальный. Знаю ребят, которые в юниорах показывали 2,37 м. На этапы Бриллиантовой лиги меня зовут — приятно. Хотя я еще не уверен, что нахожусь в мировой элите прыжков в высоту.

Для сравнения, на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне бронзу в прыжках в высоту брали «по цене» 2,29 м, а в Рио-2016 — за 2,33 м.

— Для себя решил, что шутки закончились, после того как на чемпионате Европы в Амстердаме меня поселили в один номер с Иваном Тихоном. Он же — мастер! Старше меня в два раза и годится в отцы. Впрочем, чему удивляться, если поколение Ивана уже закончило выступать, а я и Эльвира Герман были самыми молодыми в команде спортсменами. С девочкой бы меня не поселили и тогда нашли пару в лице Ивана. Он очень интересный собеседник и добрый человек. Любит тишину, как и я.

«Подтянусь от силы раз четыре-пять — с рывками»

В декабре Павел Селиверстов выиграл красочный старт в Минске, который проходил в торговом центре «Столица». Результаты участников оказались слабыми. Лучший — 2,20 м — показали Паша и Андрей Скобейко. Ребята подняли планку до 2,24 м, однако справиться с этой высотой не сумели. Победителем назвали Селиверстова за счет ранней успешной попытки в предыдущей секции.

— Соревнования проходили на следующий день после возвращения из Турции, где мы закладывали функциональную базу и находились под нагрузками, — пояснил Паша. — Максимум, что мне удавалось на сборах, — это 2,10 м. У Скобейко было 2,20, что заставляло меня переживать. Очень рад, что смог выжать из себя эту высоту и победить.

Говоря о своем виде спорта, Селиверстов привел в пример бытовые прыжки — те, на которых строится техника паркура.

— Так же толкаешься руками и ногами, однако в паркуре движения артистичные. Ребята играют на публику. В нашем спорте неважно, как ты прыгнул — криво, косо, боком… Лишь бы перелетел через планку. Чтобы хорошенько оттолкнуться перед прыжком, я отсчитываю разбег в 52−56 стоп. Подбежка — это семь размашистых шагов. Последние три — должны быть самыми быстрыми, самыми звонкими. Бывает, слишком близко к планке подбегаю и не могу ее взять. Значит, надо отойти. Толчковая нога у меня левая. Не могу найти объяснение этому, ведь, когда в футболе веду мяч и бью по воротам правой ногой.

В клубе паркура Fast Energy, куда мы позвали Павла, к нему приставили опытного инструктора Андрея Пстыгу. Он предложил подопечному прыгать с поочередным перебрасывание ног через препятствие, с препятствия на препятствие, а также исполнить переднее сальто в поролоновой яме и кувырок с опорой руками. Движения худощавого рослого Паши иногда выглядели смешно, но со всеми испытаниями он справился.

— В прыжках в высоту задействованы ноги и спина, а руки — слабые, — посетовал Селиверстов. — Подтянусь от силы раз четыре-пять — с рывками. Тренер говорит: «Как можно прыгать 2,32 м и не суметь сделать подъем с переворотом? Несерьезно». Думаю, что нет необходимости их накачивать, так как это создаст дополнительные трудности в прыжках. Так что я не толкаю и не метаю, зато мне нравится ходить по канатной дороге, где руки задействованы.

Прыжки из паркура тоже заточены на то, чтобы развить ловкость, и могут служить примером активного отдыха. Единственный минус этого места — здесь все для людей меньшего роста, чем я. Некоторые элементы боялся выполнять в полную силу, так как не хотел врезаться в потолок или турники. В этом вопросе я научен горьким опытом: часто бил голову о поручни в транспорте. А однажды на тренировке разбил голову о стойку, после чего ее зашивали. Не хочется повторять этот опыт!

«Хочу выиграть молодежное Евро»

С начала нынешнего сезона молодой белорусский прыгун принял участие в пяти международных стартах и успел завести знакомства с коллегами из других стран. Конкуренты старше Паши в среднем на пять-семь лет.

— Еще три года назад я смотрел на их прыжки по телевизору или на YouTube, а теперь мы прыгаем вместе, — с трудом верит в происходящее парень. — Всех знаю, а они меня — нет. Присутствует неловкость. Например, есть у нас такой сириец Маджд Эддин Газаль. Так вот, когда встретил его, в ответ на мое «Хай» он сказал: «Здорова! Знаешь Котовича?». Оказалось, что Газаль часто проводит сборы в Стайках и владеет русским языком. Ничего себе!

Подружился с поляком Сильвестром Беднареком. Имя поляка и моя фамилия созвучны. Когда кого-то из нас зовут в сектор, переглядываемся. На соревнованиях во французском Ирсоне мы жили в одной комнате и общались на «трасянке». Очень удобно, потому что мой английский не слишком хорош. Беднарек помог освоиться, взял надо мной шефство. Интересовался, есть ли у меня девушка? Как тренируюсь? Сколько вешу? Набрать вес могу быстро, однако с помощью диеты держу рабочих 70 кг. Сладкое люблю, но ограничиваю в количествах. Вот почему на мой день рождения мы ели не торт, а арбуз.

Идея с арбузом принадлежала девушке прыгуна Злате Подгорной. Она из бывших копьеметательниц.

— Переболела мононуклеозом и завершила карьеру, — говорит Паша. — После такого тяжелого заболевания не было смысла выходить на результаты республиканского уровня и продолжать гробить здоровье. Сравнивать ее ситуацию со случаем Дарьи Домрачевой не стоит. Все-таки серьезные специалисты сопровождали Дашу в процессе восстановления, помогали ей.

После возвращения из Белграда с бронзой чемпионата Европы Паша дал уже три интервью, в одном из них поучаствовала Злата. В соцсети фотографию она представила так, как будто в центре внимание находится именно она.

— Думаю, что Злата гордится мной и ревнует. Видит, что ко мне походят другие девушки и просят сфотографироваться вместе. Все это кажется ей чрезмерным. Мы поговорили с ней, и сейчас она вроде бы успокоилась. «Я люблю только тебя, — сказал Злате. — И в то же время хочу быть дружелюбным с другими людьми».

В телеэфире фамилию Павла называли через «ё» — как Селивёрстов.

— Вадим Девятовский (председатель Белорусской федерации легкой атлетики. — Прим. ред.) произнес ее как-то неправильно, отсюда и возникает вопрос. Надо бы ему сказать, что правильно — Селиверстов! Не то что бы меня бесит… Переживу! В школе как только не называли. Сверстники сократили фамилию до Сильвера — от английского слова silver, что значит «серебряный». Были ассоциации и со Сталлоне.

Среди поклонников Селиверстова — детишки из экспериментального класса в Республиканском государственном училище олимпийского резерва. Сюда в пятый класс осенью взяли победителей легкоатлетическиого соревнования «300 талантов для Королевы» за 2015 год.

— Я знаю этих ребят, потому что их тренирует мой друг Кирилл Карпович. Как-то вернулся со старта, а детишки меня встретили словами: «Поздравляем вас, вы вроде бы выиграли». — «Да, вроде бы!»

До 13 лет Паша занимался футболом. Пробовал силы в роли нападающего: бегал быстро, а голами отличался редко. На позиции полузащитника проигрывал одноклубникам, когда они уже ходили на просмотр в БАТЭ. Родители Селиверстова, бывшие прыгуны в высоту, решили отвести его к тренеру Валентину Курдюку.

— Тогда еще был невысоким и переживал по этому поводу. Выдохнул лишь в тот момент, когда к 16 годам вытянулся до 1,90 м. Сейчас мой рост — 1,95 м. Я нашел движение, которое позволяет прыгать высоко. Это доставляет такое удовольствие, что, в отличие от опытных спортсменов, пропустивших зимний сезон, хотел прыгать как можно чаще. На выходе — три первых места и одно третье на этапах IndoorTour. Еще я научился справляться с шумом. Некоторое время назад шумовой фон был проблемой, так как я привык прыгать почти что в камерной обставновке. И когда на Евро в Амстердаме люди хлопали в ладоши, ловил себя на мысли, что это не мой ритм. Теперь мне даже нравится прыгать под музыку и апплодисменты.

Паша умеет посмеяться над собой. Он не боится экстравагантных причесок и полностью доверят своему мастеру. В последний раз они пробовали красить волосы в синий цвет. А после одного из этапов Брилиантовой лиги Паша разместил в соцсети фотожабу о себе.

— Вспомнил гиену, то, как она ржет, — так и родилась идея, — объяснил он. — Такой пост дополнил мою коллекцию снимков с прыжками.

Главный старт для Павла в 2017 году — молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике, который пройдет в июле в Эстонии. Тут уже он настроен серьезно.

— С титулами растет рейтинг, и ты имеешь больше приглашений на турниры. Поэтому так сильно хочу выиграть молодежное Евро. В прошлый раз победителю хватило высоты 2,30 м. Я могу больше, а мой ближайший преследователь пока показывает 2,25 м. Впрочем, не стоит обольщаться. В категории спортсменов до 23 лет возможны сюрпризы.

В августе Селиверстов намерен отправиться на взрослый чемпионат мира, который пройдет в Лондоне. Еще одна возможность проверить силы на топ-уровне. А чтобы выдержать летнюю дистанцию, Паша уже отказался от участия в китайском этапе Брилиантовой лиги. С проверочными соревнованиями он определится вместе с тренером Курдюком и менеджером Каротаммом.