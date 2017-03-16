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Лукашенко застраховал урожай

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  • 16.03.2017, 22:04

Диктатор подписал указ «О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2017 году».

Как сообщает belaruspartisan.org со ссылкой на пресс-службу правителя, документом утвержден перечень сельхозкультур, скота и птицы, подлежащих обязательному страхованию в текущем году, а также соответствующие тарифы.

Кроме того, в указе прописаны проценты возмещения ущерба и затрат на пересев при гибели озимых культур сева 2016 года под урожай 2017 года и при гибели сева 2017 года, а также процент возмещения ущерба при гибели и вынужденном убое скота и птицы.

Данный документ позволит организациям агропромышленного комплекса получать страховые выплаты в перечисленных случаях.


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