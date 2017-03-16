Ольга Николайчик: Власти испугались, что Кинг-Конг присоединится к нам 5 16.03.2017, 22:36

Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Работники кинотеатра «Октябрь» испугались рассерженных белорусов и отменили сеанс фильма «Кинг-Конг жив!».

Забавную историю в «Фейсбуке» рассказала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

«Вчера в кинотеатре «Октябрь», возле которого прошел протест рассерженных белорусов, отменили во время нашего сбора сеанс фильма «Кинг-Конг жив!».

То ли дирекция побоялась, что голодные «тунеядцы» штурмом возьмут здание и, захватив попкорн, будут на халяву смотреть голливудский ужастик, а после там останутся, как изюм в булке. То ли городские власти с их больным воображением побоялись, что Кинг-Конг присоединиться к нам и в клетках по Минску будет возить «шунявок» и заедать ими американскую кока-колу... Сложно сказать...

Но после той расправы, что совершили силовые структуры над белорусскими активистами, я верю, что Кинг-Конг жив и 25 марта разберется с нашими властями, выйдет с большим японским барабаном тайком и проорет над городом «БА-А-А-А-А-СТА!!!»

Я очень его об этом попросила», - иронизирует Ольга Николайчик.