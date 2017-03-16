Комитет по разведке Сената США: Правительство Обамы не шпионило за Трампом 1 16.03.2017, 22:55

Фото: EPA/REUTERS

Администрация США во главе с президентом Обамой не занималась электронной слежкой за Трампом во время прошлогодней избирательной кампании.

С таким заявлением выступило руководство специального комитета по разведке Сената Конгресса США по итогам разбирательства, устроенного после того, как Трамп на днях фактически обвинил предыдущее американское правительство в прослушивании телефонов его избирательного штаба в Нью-Йорке Trump Tower, сообщает ТАСС.

Письменное заявление по данному поводу распространили председатель-республиканец сенатского спецкомитета по разведке и старший демократ этого органа - Ричард Берр (от штата Северная Каролина) и Марк Уорнер (от Вирджинии).

«Мы, опираясь на имеющуюся у нас информацию, не видим признаков того, что за (зданием) Trump Tower велось наблюдение какими бы то ни было правительственными органами (США) до или после дня голосования в 2016 году», - говорится в документе.

На прошлой неделе Белый дом обратился к Конгрессу с требованием провести расследование по поводу предположительно имевшего место превышения полномочий исполнительной ветви власти при президенте-демократе Обаме. Этот призыв последовал за высказываниями нынешнего главы администрации США республиканца Трампа, который на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что администрация Обамы якобы прослушивала здание Trump Tower в Нью-Йорке за считанные дни до выборов, состоявшихся 8 ноября.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер постарался сгладить заявление Трампа, отметив, что тот имел в виду какое-то наблюдение в целом, не обязательно конкретно электронную слежку.