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Американский конгрессмен: Флинн получил от российских компаний $50 тысяч

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  • 17.03.2017, 7:37
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Майкл Флинн

Большая часть суммы была получена от пропагандистского телеканала RT.

Майкл Флинн, уволенный с должности советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности за попытку утаить связи с властями России, в течение 2015 года получил от российских компаний более 50 тысяч долларов. Об этом сообщил в четверг, 16 марта, член Комитета по надзору Конгресса США Элайджа Каммингс, передает DW.

Каммингс, являющийся конгрессменом от Демократической партии, опубликовал документы, согласно которым Флинн получил от российского государственного телеканала RT 45 тысяч долларов за участие в конференции в Москве в декабре 2015 года. Еще два денежных перевода по 11250 долларов каждый ему перечислили авиакомпания "Волга-Днепр" и дочерняя компания разработчика антивирусных программ Kaspersky Lab.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника Трампа 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что он, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона с послом РФ Сергеем Кисляком. Затем Флинн ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса, заявив ему, что никогда не обсуждал с Кисляком проблему санкций против Москвы.


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