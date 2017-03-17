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Отвергнутый дамой дедушка стал любимцем женщин в соцсетях

  • 17.03.2017, 7:59
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73-летнего жителя Калифорнии буквально засыпали предложениями о свидании.

73-летний Джим Морони (Jim Moroney) из Калифорнии обрел популярность после поста его внучки Габи в Twitter. Девушка рассказала, что его отвергла женщина, первоначально согласившаяся встретиться вслепую, пишет lenta.ru.

«Мой дедушка приоделся для свидания, ехал 45 минут, купил ей шоколада и цветов, а она не пришла», — посетовала внучка.

Мужчина встретил женщину на сайте знакомств. Как рассказал Морони порталу BuzzFeed, специально для свидания он купил свитер. Он ждал даму в назначенном месте, а когда понял, что та на свидание не явится, отправился к внучке и преподнес ей непригодившиеся подарки.

«Мне было так жаль его, я постаралась, чтобы он почувствовал себя комфортно в нашем доме, и сказала, что люблю его», — отметила девушка.

Запись внучки собрала больше семи тысяч ретвитов и десятки тысяч лайков. Подписчики Габи посочувствовали дедушке, предположив, что у решившей не приходить на встречу женщины совсем нет сердца. Некоторые вызвались поговорить с обидчицей.

Другие отметили, что Морони не нуждается в чьей-либо жалости, поскольку выглядит превосходно. Джима буквально засыпали предложениями о свидании.

Сам Морони сказал, что не оставит поисков второй половины. Он пообещал собраться с духом и снова сходить на свидание.


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