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Денис Садовский: Протесты в Беларуси будут еще более решительными

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  • 17.03.2017, 8:09
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Фото: tut.by

Народ поставил Лукашенко ультиматум.

Резолюцию, принятую накануне во время «Марша нетунеядцев» в Минске, передали в администрацию Лукашенко. Рассерженные белорусы требуют немедленно отменить декрет № 3 и реабилитировать всех задержанных во время массовых акций протеста. Иначе в следующий раз требования будут более жесткими.

«Если этот декрет они не отменяют, наши шаги будут более решительными, а наши требования будут уже не экономические, а политические», — отметил в комментарии «Белсату» Денис Садовский, ответственный секретарь БХД.

Одновременно с этим активист ОГП и подполковник милиции в отставке Николай Козлов, который подписал резолюцию, обратился персонально к министру внутренних дел Игорю Шуневичу с требованием направить действия его сотрудников в «законное русло».

Из попыток представителей властей обмануть протестующих граждан ничего не получилось. Как, например, у «депутата» «палаты представителей» Игоря Марзалюка во время могилевской акции.

Успокоить разъяренных белорусов, которые скандировали «Лукашэнка – сыходзь!» и пообещали в следующий раз выйти на главную площадь Гродно с топорами, пыталась и заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша.

«Я пенсионерка и не могу жить спокойно. Я слепая, а мои дети не могут мне подать кружку воды, так как должны скитаться за рубежом. Позор!», — кричала в ответ участница протеста.


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