Путин не смог прочитать записи в собственном блокноте 11 17.03.2017, 8:27

Конфуз произошел на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент России Владимир Путин не смог прочитать записи, которые он сам сделал в блокноте. Сложности с прочтением своих заметок глава российского государства объяснил плохим почерком. Небольшой конфуз для президента РФ произошел на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходил в Москве 16 марта, сообщает newsru.com.

Во время выступления предпринимателей президент РФ делал пометки, чтобы потом прокомментировал высказанные инициативы. Однако после выступления бизнесмена Владимира Потанина, говорившего, в частности, о производительности труда, Путин не сразу смог прочитать свои записи.

«Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов... Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», - смеясь, сказал Путин.