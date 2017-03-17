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Река в Новой Зеландии получила человеческие права

  • 17.03.2017, 8:33
Фото: James Shook / Wikimedia

Признания равенства реки и человека местное племя маори добивалось в течение 140 лет.

Река Уонгануи в Новой Зеландии, третья по величине в стране, стала первым водоемом в мире, получившим те же юридические права, что и человек. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает The Guardian (перевод – lenta.ru).

Признания равенства реки и человека местное племя маори (Māori) добивалось в течение 140 лет. «Мы считаем реку своим предком, мы с ней единое целое, поэтому мы делали все это», — рассказал изданию Джеррард Альберт (Gerrard Albert), представитель маори, который вел переговоры с парламентом страны.

Закон вступил в силу в среду, 15 марта. Новый статус водоема означает, что причиненный ему вред приравнивается к ущербу, нанесенному племени. Уонгануи также получила двух попечителей, от правительства страны и от племени.

Сообщается, что этот процесс стал самым длинным в истории Новой Зеландии. Газета отмечает, что сотни местных жителей заплакали от радости, когда узнали, что им удалось добиться признания реки живым существом.

На работы по реновации реки власти выделили 80 миллионов долларов, а также один миллион долларов на создание правовой базы.

Маори — коренной народ, являвшийся основным населением Новой Зеландии до прибытия европейцев. Число маори в Новой Зеландии по переписи 2013 года составляло около 600 тысяч человек (приблизительно 15 процентов населения страны).


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