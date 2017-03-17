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Активист ОГП: Надеюсь на Статкевича

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  • 17.03.2017, 8:46

25 марта на Площадь в Минске должно выйти максимальное количество рассерженных белорусов.

Об этом активист Объединенной гражданской партии (ОГП) Егор Виняцкий заявил «Радыё Свабода»:

«Перед первым «Маршем нетунеядцев» в Минске были предположения, что выйдет очень мало людей. Количество протестующих стало большим сюрпризом. Поэтому трудно что-то угадать и насчет 25 марта. Вместе с тем приятно поразили регионы - там люди настоящие молодцы».

Виняцкий положительно оценил то, что управление акцией 25 марта возьмет на себя Николай Статкевич, который уже дал на это согласие. Активист заявил журналистам, что надеется на массовость и успех акции под руководством Николая Статкевича.


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