Виталий Родионов: Давайте представим, что мне еще хочется кого-то удивить 17.03.2017, 8:58

Виталий Родионов

Форвард БАТЭ прокомментировал слухи о завершении карьеры.

Об этом Виталий Родионов заявил в рамках проекта «Б-Б Блог».

– Не сегодняшний день я играю в команде. И мне о каких-то слухах говорить не хочется. Давайте представим, что мне еще хочется кого-то удивить, кого-то порадовать. Надеюсь, что у меня это получится.

– То есть остался момент недосказанности, недоделанности остался?

– На сегодняшний день я играю в футбол. Пожалуй, этим все сказано.