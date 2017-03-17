Виталий Родионов: Давайте представим, что мне еще хочется кого-то удивить
- 17.03.2017, 8:58
Форвард БАТЭ прокомментировал слухи о завершении карьеры.
Об этом Виталий Родионов заявил в рамках проекта «Б-Б Блог».
– Не сегодняшний день я играю в команде. И мне о каких-то слухах говорить не хочется. Давайте представим, что мне еще хочется кого-то удивить, кого-то порадовать. Надеюсь, что у меня это получится.
– То есть остался момент недосказанности, недоделанности остался?
– На сегодняшний день я играю в футбол. Пожалуй, этим все сказано.