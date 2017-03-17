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Виталий Родионов: Давайте представим, что мне еще хочется кого-то удивить

  • 17.03.2017, 8:58
Виталий Родионов

Форвард БАТЭ прокомментировал слухи о завершении карьеры.

Об этом Виталий Родионов заявил в рамках проекта «Б-Б Блог».

– Не сегодняшний день я играю в команде. И мне о каких-то слухах говорить не хочется. Давайте представим, что мне еще хочется кого-то удивить, кого-то порадовать. Надеюсь, что у меня это получится.

– То есть остался момент недосказанности, недоделанности остался?

– На сегодняшний день я играю в футбол. Пожалуй, этим все сказано.


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