В Минске активизировались продавцы «чудо-фильтров» для воды 3 17.03.2017, 9:01

Минскводоканал рассказал о наиболее интересных уловках мошенников.

Представители «Минскводоканала» предупредили горожан, что в столице активизировались продавцы фильтров воды, которые могут выдавать себя за сотрудников государственного предприятия, сообщает telegraf.by.

В последнее время участились случаи, когда минчанам предлагают провести «экспресс-анализ» воды, а после этого пытаются всеми способами всучить систему водоочистки. Менеджеры фирм могут представляться сотрудниками инженерной службы водоподготовки, межрегиональной организации контроля качества воды или «Минскводоканала».

Они проводят анализы воды, взятой в квартире минчан, обычным электролизатором, в результате чего соли выпадают в осадок. Продавцы убеждают, что он говорит о содержании в воде тяжелых металлов, радиации, пестицидов и других вредных веществ.

На предприятии обратили внимание, что питьевая вода в Минске соответствует всем требованиям, а пробы отбираются ежедневно в контрольных точках по всему городу, но не в квартирах. Пробоотборщики и лаборанты одеты в спецодежду и имеют при себе служебное удостоверение. Но они не предлагают и не устанавливают бытовые фильтры. В «Минскводоканале» посоветовали обращаться в правоохранительные органы при появлении «экспресс-исследователей».