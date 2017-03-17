закрыть
17 марта 2017, пятница, 9:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске активизировались продавцы «чудо-фильтров» для воды

3
  • 17.03.2017, 9:01

Минскводоканал рассказал о наиболее интересных уловках мошенников.

Представители «Минскводоканала» предупредили горожан, что в столице активизировались продавцы фильтров воды, которые могут выдавать себя за сотрудников государственного предприятия, сообщает telegraf.by.

В последнее время участились случаи, когда минчанам предлагают провести «экспресс-анализ» воды, а после этого пытаются всеми способами всучить систему водоочистки. Менеджеры фирм могут представляться сотрудниками инженерной службы водоподготовки, межрегиональной организации контроля качества воды или «Минскводоканала».

Они проводят анализы воды, взятой в квартире минчан, обычным электролизатором, в результате чего соли выпадают в осадок. Продавцы убеждают, что он говорит о содержании в воде тяжелых металлов, радиации, пестицидов и других вредных веществ.

На предприятии обратили внимание, что питьевая вода в Минске соответствует всем требованиям, а пробы отбираются ежедневно в контрольных точках по всему городу, но не в квартирах. Пробоотборщики и лаборанты одеты в спецодежду и имеют при себе служебное удостоверение. Но они не предлагают и не устанавливают бытовые фильтры. В «Минскводоканале» посоветовали обращаться в правоохранительные органы при появлении «экспресс-исследователей».


Мнение

Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек
Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос
Як я ішоў са Статкевічам па Менску
Як я ішоў са Статкевічам па Менску Алег Дашкевіч


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой