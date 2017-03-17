Болгария отозвала посла из Турции 17.03.2017, 9:23

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София обвинила Анкару во вмешательстве во внутренние дела страны.

Власти Болгарии отозвали для консультаций своего посла из Турции, обвинив Анкару в том, что она вмешивается в избирательный процесс, оказывая поддержку болгарской партии, претендующей на то, чтобы представлять интересы этнических турок. Об этом сообщило агентство AFP (перевод – ТАСС).

Министерство иностранных дел Болгарии 7 марта вызвало посла Турции, чтобы заявить протест против "вмешательства во внутренние дела Болгарии" накануне выборов в парламент, запланированных на 26 марта.

В частности, болгарская сторона упомянула в этой связи заявление турецкого министра труда и социального обеспечения Мехмета Мюэззиноглу, который призвал проживающих в Турции болгарских граждан голосовать за партию ДОСТ ("Демократы за ответственность, свободу и толерантность"). Эта политическая сила была образована недавно в результате раскола в рядах партии "Движение за права и свободы", которая традиционно представляла интересы этнических турок в Болгарии.

Болгарский вице-премьер по внутреннему порядку и безопасности, министр обороны Стефан Янев заявил о том, что перед выборами возможна "активизация миграционных потоков". Он имел в виду, что проживающие в Турции выходцы из Болгарии, сохранившие гражданство этой страны, могут пересечь границу для участия в голосовании. Янев заявил, что правительство будет противодействовать массовому пересечению границы автобусов с избирателями из числа проживающих в Турции болгарских граждан.

Между тем болгарский министр иностранных дел Ради Найденов попытался сгладить напряженность в отношениях с Анкарой, заявив, что Болгария стремится сохранить партнерские отношения с Турцией.

Мусульманское меньшинство в Болгарии, большую часть которого приходится на долю этнических турок, составляет 13% населения страны. В Турции проживет около 60 тыс. выходцев из Болгарии, эмигрировавших в соседнюю страну в последние десятилетия и сохранивших болгарское гражданство.