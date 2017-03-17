Нидерланды остановили волну популизма 7 Бернд Ригерт, Deutsche Welle

17.03.2017, 10:13

7,097

Марк Рютте

Победа Марка Рютте в Голландии должна стать сигналом для всей Европы.

Выборы в Нидерландах показали, что популистов можно остановить. Европа должна извлечь из этого важный урок накануне предстоящих выборов в других странах, считает.

У добропорядочных демократов во Франции, Германии и других странах Евросоюза упал камень с души. Нидерланды не двигаются в сторону правого популизма.

Либеральный премьер остается у власти, а враг ЕС и противник ислама Герт Вилдерс не оправдал опасений или ожиданий - в зависимости от того, как на это посмотреть.

После победы популистов на рефрендуме по Brexit и на президентских выборах в США избиратели в Нидерландах послали миру четкий сигнал: дальше популисты не пройдут. Австрийцы небольшим перевесом голосов тоже предотвратили приход к власти президента из лагеря правых популистов. Но там речь шла скорее о должности представительского характера.

Сигнал для других стран

Выборы в Нидерландах могут стать серьезным сигналом перед президентскими выборами во Франции этой весной и выборами в бундестаг, которые пройдут в сентябре в Германии. Он заключается в том, что популистов можно остановить. В условиях кризиса в отношениях с Турцией голландские избиратели, очевидно, сочли, что Герт Вилдерс не обладает ни способностями к управлению страной, ни мастерством государственного деятеля, которые он мог бы применить при принятии решений. Его рецепт решения проблем оказался незрелым - точно так же, как в США и Великобритании.

Теперь избиратели во Франции и Германии тоже должны однозначно показать, что популисты не могут предложить никаких решений, кроме громких заявлений. Однако дилемма во Франции состоит в том, что Франсуа Фийон - кандидат, которому симпатизируют сторонники традиционных правых, сам себя выводит из борьбы за победу. У национал-популистки Марин Ле Пен остался только один противник, которого можно воспринимать всерьез.

Теперь, если французы хотят не допустить Ле Пен к власти, они должны выбрать независимого кандидата, юнца Эмманюэля Макрона. В Германии - другая ситуация. С попутным ветром из Нидерландов федеральному канцлеру Ангеле Меркель (Angela Merkel) и другим достойным кандидатам, возможно, удастся сдержать эту невыразимую (не)"Альтернативу для Германии".

Не было бы счастья, да Эрдоган помог

Однако сдерживание правых популистов имеет свою цену. По крайней мере в Нидерландах либеральная партия Марка Рютте ощутимо сдвинулась вправо и приобрела более патриотическую окраску, чтобы перекрыть кислород Вилдерсу. Правые популисты могут и не победить, но они оказывают влияние на политическую повестку дня и позицию соседствующих с ними консервативных и либеральных сил партийного спектра.

Марку Рютте просто повезло, что абсолютно свихнувшийся турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган своими сравнениями с нацистами и обвинениями в геноциде объединил голландцев, поддержавших свое правительство. Благодаря Эрдогану Рютте удалось набрать очки.

Это означает, что Европейский Союз должен воспользоваться поворотом событий в Нидерландах и не прятать голову в песок. На саммите, посвященном юбилею образования ЕС, который пройдет в Риме на следующей неделе, европейские власти должны дать решительный ответ недовольству и популистским тенденциям.

Избиратели в Нидерландах остановили волну. Теперь ЕС должен услышать этот сигнал и возвести еще больше препятствий на пути таких волн.

Бернд Ригерт, Deutsche Welle