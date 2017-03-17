Опубликованы потрясающие фото белорусской весны 8 17.03.2017, 10:20

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Настоящие чудеса Беларуси открываются там, где хотя бы на минуту останавливаешься.

Белорусский фотограф Алла Шилец уловила в своих работах момент рождения нашей весны.

Фотограф tut.by прокомментировала порталу свои работы:

— Призрачная красота — чудесная метафора из известного фильма, которая для меня как нельзя лучше отражает суть красоты вообще. В ее текучести, переменчивости, непостоянстве и восхитительной игре на контрастах.

Красота, как известно, рождается в глазах смотрящего. Тонкие переходы состояний природы могут быть замечены, только если ты живой и чуткий, достаточно внимательный, чтобы принять в своем сердце это сокровище.

Природа каждый день щедро дарит нам новые оттенки и грани себя. И настоящие чудеса открываются там, где ты на минуту останавливаешься, чтобы вдохнуть эту бесконечную и всепроникающую нежность.

И сейчас как раз стоит такая пора, когда весна уже в тающих льдинках, солнечных каплях и распускающихся почках, но зима все еще ощущается освежающим прикосновением к коже, инеем по утрам и крупицами снега, перемешанного с весенним дождем. Это волшебный и вдохновляющий переход. Надышаться б им, насмотреться б только, успеть заметить призрачную красоту…