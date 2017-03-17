Как журналистка тестировала «блага» для «тунеядцев» 65 17.03.2017, 10:31

Несколько историй о прелестях того, чем попрекал белорусов Лукашенко.

«Ты что, за медицину платишь?.. А мы лечим и бомжа, и алкаша, который сам себе ногу сломает, а мы лечим», — взывал Лукашенко к совести «тунеядцев», доступно объясняя, почему они должны платить налог.

«Не относясь к вышеперечисленным категориям граждан, я, тем не менее, старалась обходить отечественные лечебные учреждения стороной. Нет, не из-за совестливости. Просто в целях экономии времени и нервов. Но пришел-таки час, когда платная медицина оказалась бессильна. Ситуация требовала госпитализации, а значит подразумевала поход по поликлиникам с целью сбора справок и направлений», - пишет журналистка «Салідарнасці» Анастасия Зеленкова.

«Вот тут-то и пришлось окунуться с головой в омут бесплатной отечественной медицины, о которой мне было в последнее время известно лишь из речей президента и публикаций в СМИ. Надо сказать, первое от второго отличалось примерно как жемчуг от гнилой картофелины.

Подумалось: самое время составить объективное представление и на себе почувствовать все прелести того, чем так часто попрекает нас президент.

На руках был перечень из 9 пунктов необходимых справок и две недели срока, казавшихся мне в тот момент вечностью. За такое время можно документы в космос собрать, наивно рассуждала я. Но «космические» планы пришлось отложить. Хотя нечто героическое в моих походах в поликлинику все же было.

Поход первый. «Флюорографический»

Истина, недоступная потребителям платных медуслуг, но которой обладают все посетили поликлиник: хочешь, чтобы тебя от чего-нибудь вылечили — сделай сначала флюорографию.

Первое желание пройти флюорографическое исследование платно я героически подавила в себе, решив получить наконец весь спектр услуг от государства.

Очередь на запись на прием, ожидание дня посещения, длиннющая очередь к терапевту — и вот медсестра уже выписывает заветное направление.

— Только у нас сейчас аппарат сломался, — прерывает мое ликование врач. — Но вы можете пройти исследование в любой другой поликлинике... Платно...

Поход второй. «Инновационный»

О том, что новые технологии не обошли отечественную медицину, я убедилась, когда пришла сдавать в поликлинику анализ крови. На стандартный вопрос: «Кто последний?» мне указали на терминал в начале коридора. Теперь попасть в кабинет можно только по выданному номеру — как в банке. Над кабинетом висит экран со знакомой эмблемой «Горизонт».

Работает он — раз через два. Из кабинетов постоянно доносится крики уже охрипших врачей, вызывающих очередной номер. К моменту, когда экран снова оживает, цифры на нем только вносят неразбериху. Вокруг сплошной хаос: кто-то заталкивает глухого дедушку в кабинет, кто-то плюется и уходит на работу, так и не дождавшись вызова, кто-то возмущается: «Да выключите вы это табло, только сбивает».

Технологии будущего наткнулись на очередь прошлого. Хотя что-то подсказывает, что побороть этот архаизм можно было значительно проще: приобрести на деньги налогоплательщиков не экраны, а еще одного врача.

Но на складах «Горизонта» врачей, очевидно, не скопилось. Они даже на бирже труда плохо скапливаются по причине низких зарплат, вызванных в том числе такими вот «инновационными» обновлениями.

Проходя на следующий день мимо терминала, замечаю черный экран и приклеенную к нему скотчем бумажку: «Не работает». Вот и еще один невостребованный тунеядец.

Поход третий. «Невидимый»

Ко второй неделе ежедневных походов в поликлинику начинаю узнавать людей, некоторые даже здороваются. Это вызывает во мне явное беспокойство — не в том я еще возрасте, чтобы заводить друзей в поликлиниках. Впрочем, многие, как и я, сидят исключительно за справками. Долго сидят, мучительно. За направлениями, за талонами для направления, за результатами, за заключениями по итогам результатов, за подписью заведующей под заключениями по итогам результатов...

Причем люди сидят даже к врачам, которых... не существует.

Все просто. Например, нужен вам офтальмолог — пожалуйста, в очередь в регистратуру за талоном. Потом ожидайте своей очереди две недели на прием. Ну а после героической «отсидки» уже около кабинета – медсестра вам объяснит, что такого врача в поликлинике уже год как нету, и выдаст вам направление к офтальмологу в другую больницу. Дальше – по накатанной схеме.

Нет времени сидеть? Иди в платную клинику.

Поход четвертый. «Ускоренный»

К концу второй недели начинаю понимать, что космос мне не светит — за это время я не смогла собрать даже эти несчастные 9 справок. Выяснилось, что один из анализов крови будет готов лишь через 10 дней, потому что «вас таких много, а я тут одна». Вопрос о госпитализации повис в воздухе.

Пришлось искать знакомых, способных ускорить процесс изучения анализа путем дополнительной стимуляции.

Поход пятый. «Итоговый»

Когда все необходимые анализы, флюорографии, кардиограммы были сданы, справки от специалистов получены, оставалась самая важная бумажка — общее заключение терапевта, подтверждающее, что все круги ада в этом медучреждении я прошла и могу подняться на уровень выше.

Но это лишь с первого взгляда казалось, что дело за малым. Придя к кабинету терапевта в указанное время, я вдруг обнаружила, что добытый с таким боем талон не имеет абсолютно никакой волшебной силы перед «живой очередью», которая по своему течению больше напоминает «мертвую». Теперь я уверена, что именно со слов «я только спросить» зародилось все мировое зло на планете. К 20 минуте я в общем порыве ненавидела все человечество.

Впрочем, ненависть вернулась бумерангом. Выяснилось, что не все мои результаты дошли до участка, и мне надо забрать их в другом кабинете — без очереди. Теперь мой черед был выступать в роли «я только спросить». Угадайте, как встретили около того кабинета молодую, еще не залеченную бесплатной медициной женщину, и какими маршрутами попытались направить?

И вот, когда заветная справка, наконец, была на руках, и я уже мысленно была в гардеробе, вдруг выяснилось, что все только начинается. Потому что справку надо заверить у заведующей, которой «нет пока, но она обязательно придет», о чем свидетельствовала еще одна длиннющая очередь толкавшихся перед кабинетом оптимистов.

Но и заведующая оказалась не последним звеном в этой цепочке. И только очередь за круглой печатью завершила этот победный поход.

Так прошли эти две незабываемые недели моих хождений по врачам. Впереди, предвкушаю, еще не менее захватывающее действо под названием «больница». Пока же можно подвести промежуточные итоги.

Итак, бесплатный поход по врачам стоил мне два платных визита в другую поликлинику, один «ускоритель» для изучения анализов, однубутылку 5-звездочной «благодарности» за стимуляцию изучения анализов, подорванные нервы и кучу потерянного времени.

Впрочем, есть кое-что из приобретенного: 9 справок о том, что жалоб у меня нет, одна справка, что терапевт об этом в курсе. А еще насморк, незаменимый опыт и ясное понимание того, что прежде, чем упрекать граждан в том, что они пользуются благами, созданными государством, надо эти блага для начала хотя бы создать.