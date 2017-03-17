Польша отложила введение евро минимум на 10 лет 8 17.03.2017, 10:43

Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что вначале надо достичь показателей экономики, как в Германии и Франции.

Польша не собирается принимать евро в течение 10 или 20 лет. Об этом заявил польский вице-премьер Матеуш Моравецкий, сообщает Bloomberg в среду (перевод – lenta.ru).

По словам вице-премьера, если страна лишится таких инструментов, как возможность эмитировать долг, устанавливать процентные ставки и печатать свободно конвертируемую валюту, то «быстро пожалеет» о таком решении.

«Через 10−20 лет, когда ключевые параметры экономики страны будут схожими с теми, что есть в Германии, Франции и Нидерландах, мы подумаем над этим», — сказал Матеуш Моравецкий.

В то же время глава партии «Право и Справедливость» Ярослав Качинский отметил, что Польша может перейти на евро только тогда, когда ее ВВП на душу населения составит 85% от германского.

При этом, по данным Bloomberg, сейчас он равен (по паритету покупательной способности) 69% от среднеевропейского. Когда Польша вступала в ЕС, он составлял менее 50%. В то же время темпы роста экономики Польши выше средних по Евросоюзу.