Чиновников из Минприроды подозревают в срыве госпрограммы 5 17.03.2017, 10:58

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Чиновники потратили $600 тысяч на геологическую разведку, которую «проводили» только на бумаге.

Комитет государственной безопасности и Комитет государственного контроля выявили факты незаконного получения бюджетных средств государственным предприятием «НПЦ по геологии». Ущерб — более миллиона рублей, возбуждены уголовные дела. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает tut.by.

«В рамках госпрограммы были выделены средства на проведение геодезической разведки, по результатам конкурса заключены договоры с буровыми предприятиями. Однако полный объем изысканий выполнен не был. Для того, чтобы на бумаге не срывать планы, некоторые руководители Минприроды вынудили подчиненных оформить подложные документы», — рассказывается в телесюжете.

В марте 2016 года Совмин утвердил госпрограмму до 2020 года, которая должна была защитить флору и фауну Беларуси, найти залежи полезных ископаемых. КГБ и КГК провели проверки на предприятии «НПЦ по геологии» и выявили незаконное получение средств из республиканского бюджета.

«Только в октябре 2016 года Минприроды заключило три договора с Республиканским научно-производственным центром по геологии на выполнение геолого-разведывательных работ на сумму 4,2 миллиона рублей», — рассказали в КГК.

Но геологоразведка осуществлялась только на бумаге. Начальники двух филиалов НПЦ в декабре 2016 года составили фиктивные акты приемки-сдачи работ, содержащие недостоверные сведения о фактически выполненных объемах. Так, к 20 декабря 2016 года по мероприятию госпрограммы, направленному на выявление месторождений базальтов и туфов, пригодных для производства строительных материалов, из 14 предусмотренных договором скважин было пробурено только 3.

Поскольку исполнение программы курировало Минприроды, чиновники ведомства узнали о провале госпрограммы первыми, но решили замолчать факт ее неисполнения, чтобы избежать наказания.

«Это стоило бюджету страны почти 600 тысяч долларов», — отмечается в телесюжете.

По итогам проверки и выявленным фактам ДФР КГК возбудило уголовное дело, по нему признаны подозреваемыми четыре руководителя НПЦ и его филиалов, а также высокопоставленный чиновник из Минприроды. У подозреваемых арестовано имущество на 630 тысяч рублей.