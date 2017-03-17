Полесский ремесленник чеканит солиды и талеры 5 17.03.2017, 11:12

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Алексей Ноздрин

Дизайн сувенирных денег мастер разрабатывал с учетом истории Беларуси и самого Пинска.

Кузнец-ремесленник Алексей Ноздрин изготавливает уникальные для Пинска сувениры, пишет издание media-polesye.by.

Этого коренастого пинчанина часто можно увидеть на многолюдных городских праздниках, приглашают его и на приватные мероприятия. Алексей выглядит колоритно в кожаном фартуке, высоких сапогах и предлагает прохожим ударить тяжелой кувалдой по металлическому приспособлению на массивной деревянной колоде.

Так и чеканятся пинские монеты. Причем, этот своеобразный аттракцион пользуется успехом и у мужчин, и у женщин.

- Монеты изготавливаются из медных и латунных заготовок, – рассказывает Алексей. – Причем, медь очень мягкая, поэтому «счастливый талер» могут отчеканить даже дети. Заготовку нужно вложить в специальный штамп, ударить по нему и монета готова.

Дизайн сувенирных денег Алексей Ноздрин разрабатывал с учетом истории Беларуси и самого Пинска. Пока это два вида монет.

- За основу первой монеты я взял образ медного солида, который чеканили на Брестском монетном дворе во второй половине XVII века, – рассказывает кузнец. Этот монетный двор арендовал Тит Ливий Боратини, поэтому выпущенные на нем монеты прозвали боратинками.

В 1664-1666 боратинки чеканились с гербом Великого княжества Литовского - «Погоней». Поэтому на аверсе пинской монеты красуется наш старинный герб.

Только вместо названия «солид» Алексей решил использовать слово «талер». «Талер на шчасце» именно такая надпись отчеканивается на монете. На реверсе монеты - орнамент.

По мнению Алексея, это символ объединения земли и солнца:

- Земля и солнце дают жизнь, тепло, свет, урожай, хлеб, богатство и процветание. Все, чем славится наше Полесье, заключено в этом знаке. Ну и, конечно, дополнительным оберегом на этой монете является подкова. До сих пор среди полешуков бытует верование, что висящая над дверьми подкова считается символом защиты от нечистых сил и сулит счастье хозяевам дома.

- На мой взгляд, владельца такой монеты никогда не покинет удача, но нужно прилагать и собственные усилия, тогда успех и процветание гарантировано, - добавляет мастер.

Вторую монету ремесленник посвятил Пинску, который в этом году отмечает 920-летний юбилей. 12 января 1581 года от короля Речи Посполитой Стефана Батория даровал столице Полесья Магдебургское право и герб, на котором изображены лук со стрелой.

Объединить эти события и попытался Алексей:

- На одной стороне монеты изображен герб Пинска времен получения Магдебурского права, на другой - визитная карточка города - Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии.

- Пока я один делаю в Пинске монеты, поэтому они – уникальные сувениры, - улыбается пинский ремесленник.