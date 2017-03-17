Юрий Шевцов: Беларусь - кузница молодых игроков 17.03.2017, 11:39

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Юрий Шевцов

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу рассказал об интересе европейских клубов к белорусским игрокам.

Беларусь не зря причисляют к одной из сильныейших гандбольных держав, пишет tribuna.com. Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов рассказал об интересе к белорусским гандболистам со стороны ведущих клубов:

«Мне звонят очень часто и очень много. Я знаю, что на нашей игре в Швейцарии скауты будут смотреть конкретных игроков. Но сейчас я не могу называть фамилии, мне нужно, чтобы игроки все играли.

Будет много менеджеров других команд, которые будут смотреть моих игроков. О Беларуси сейчас говорят, что там кузница молодых игроков».