Жители белорусских городов говорят: «Баста!» 3 17.03.2017, 11:52

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Фото: Сергей Гапон/AFP

26 марта протест в Минске поддержит вся Беларусь.

По многочисленным просьбам читателей сайт Белорусского Национального Конгресса опубликовал макеты листовок с указанием мест проведения акций в крупнейших городах Беларуси, которые пройдут на следующий день после Марша в Минске, 26 марта. "Распечатывайте и расклеивайте их в своем населенном пункте, выкладывайте в соцсетях. Также не забывайте распространять информацию об акциях в интернете с хэштегом #Баста25", - призывает сайт БНК.

На сайте выложены листовки для жителей всех областных центров, а также Новополоцка, Орши, Лиды, Барановичей, Осиповичей Борисова, Молодечно, Солигорска, Мозыря и Пинска.

Марш рассерженных белорусов пройдет в Минске 25 марта в День Воли — годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Акция начнется в 14:00 у Академии Наук. Несколько дней назад Рада Белорусского Национального Конгресса приняла решение поручить Николаю Статкевичу возглавить марш.

На следующий день — 26 марта — акции протеста пройдут по всей стране. Начало — в 12:00, место сбора — центральные площади городов.