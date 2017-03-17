закрыть
17 марта 2017, пятница, 13:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жители белорусских городов говорят: «Баста!»

3
  • 17.03.2017, 11:52
  • 8,272
Фото: Сергей Гапон/AFP

26 марта протест в Минске поддержит вся Беларусь.

По многочисленным просьбам читателей сайт Белорусского Национального Конгресса опубликовал макеты листовок с указанием мест проведения акций в крупнейших городах Беларуси, которые пройдут на следующий день после Марша в Минске, 26 марта. "Распечатывайте и расклеивайте их в своем населенном пункте, выкладывайте в соцсетях. Также не забывайте распространять информацию об акциях в интернете с хэштегом #Баста25", - призывает сайт БНК.

На сайте выложены листовки для жителей всех областных центров, а также Новополоцка, Орши, Лиды, Барановичей, Осиповичей Борисова, Молодечно, Солигорска, Мозыря и Пинска.

Марш рассерженных белорусов пройдет в Минске 25 марта в День Воли — годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики. Акция начнется в 14:00 у Академии Наук. Несколько дней назад Рада Белорусского Национального Конгресса приняла решение поручить Николаю Статкевичу возглавить марш.

На следующий день — 26 марта — акции протеста пройдут по всей стране. Начало — в 12:00, место сбора — центральные площади городов.


Мнение

Герой народа – народ
Герой народа – народ Ирина Халип
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек
Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам
Протесты в Беларуси. Что делать украинцам Олег Белоколос


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в кресле даже до конца этого года
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой