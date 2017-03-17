Вода для минчан подорожает 5 17.03.2017, 11:52

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Возмещение минчанами затрат на услуги водоснабжения и водоотведения в 2017 году превысит 78%.

Возмещение населением затрат на оказание услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) по итогам 2017 года в Минске превысит 77%, сообщил БелТА директор КУП "Минскводоканал" Олег Аврутин сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы.

"Уровень возмещения затрат населением по услугам водоснабжения за январь текущего года составил 64,4%, что на 15% выше аналогичного периода 2016 года, по водоотведению - 67,2% (выше на 28,6%). Ожидается, что в 2017 году уровень возмещения затрат населением по водоснабжению составит 77,7%, по водоотведению - 78,1%. Таким образом, спланировано полное достижение установленных заданий", - сказал Олег Аврутин.

Директор "Минскводоканала" обратил внимание, что определенные постановлением совета министров планово-расчетные цены на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) на 2017 год в январе в Минске не были превышены.

Так, в соответствии с нормативным документом тариф на водоснабжение установлен в размере Br0,7638 за 1 куб.м, на услуги водоотведения (канализации) - Br0,5103 за 1 куб.м.

Как раннее сообщал сайт Charter97.org, с 1 марта в Беларуси значительно подорожала коммуналка.