«Яндекс» назвал самые популярные сны россиян 9 17.03.2017, 11:53

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Исследование основано на запросах к поиску «Яндекса» со словами «к чему снится».

«Яндекс» провел исследование о самых популярных снах россиян на основе их поисковых запросов. Первое место в топ-20 заняло слово «человек», говорится в отчете об исследовании, сообщает РБК.

Исследователи разделили сны для женщин и для мужчин. Оказалось, что в женских чаще всего встречаются слова «человек», «ребенок», «беременность», «рыба» и «парень». В мужских — «змея», «рыба», «человек», «девушка», «зуб».

Если говорить обо всех россиянах, то из животных им чаще всего снятся собаки, кошки и крысы. Самый популярный цвет в сновидениях — белый, самое популярное действие — умирать.

«Яндекс» также подсчитал, какие слова в запросах о снах наиболее популярны в регионах. В Челябинской области, например, людям снятся метеориты. В Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областях популярны религиозные сны, со святыми, священниками и иконами.

Сны россиян, следует из отчета, меняются и в зависимости от окружающей среды. Так, например, в Ставропольском крае — грецкие орехи и абрикосы, на Алтае и в Туве — горы, на Камчатке, Чукотке и в Якутии — медведи.

Жителям Москвы и Санкт-Петербурга чаще всего снится метро, на втором и третьем местах для москвичей по частоте запросов — соответственно электричка и святая Матрона, для петербуржцев — черника и клюква.

«Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, — Путин. Чаще всего он снится в Чечне», — отмечается в отчете компании.

Россияне часто обращаются за толкованием снов к поисковику: каждую неделю пользователи «Яндекса» делают более полумиллиона запросов, связанных со снами, говорится в отчете.

Исследование основано на запросах к поиску «Яндекса» со словами «к чему снится» («сниться», «снятся», «сняться») в период с 1 сентября 2016 по 28 февраля 2017 года. Всего в карте 540 слов.