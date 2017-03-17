Гомельчанка: Таможня нарочно завысила стоимость посылки 18 17.03.2017, 12:09

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Женщина рассказала, на какую уловку пошла таможня, чтобы посылка превысила лимит в 22 евро.

Анна заказала косметику из Британии на сумму чуть больше 18 евро.

Но когда посылка пришла в Беларусь, оказалось, что девушка должна заплатить пошлину, так как сотрудники таможни включили в общую сумму и 4,66 евро за пересылку. Девушка обратилась в таможню с документами, но там заявили, что пошлину нужно платить, пишет onliner.by.

Таможенный приходный ордер на посылку Анна получила еще 4 февраля. Из документа девушка узнала, что превысила лимит на 0,97 евро. Сумма таможенных платежей, которые должна была заплатить девушка, составила 11 рублей, или чуть больше 5 евро.

— С данным решением я была не согласна. Специалисты Минской региональной таможни не учли, что 4,66 евро (из общей стоимости товаров 22,97 евро) составляет стоимость пересылки. Об этом свидетельствовала спецификация, сопровождавшая товар, — объясняет девушка. — Исходя из части второй пункта 1 статьи 361 Таможенного кодекса Таможенного союза: «...при ввозе товаров для личного пользования физическими лицами на таможенную территорию ЕАЭС в таможенную стоимость товаров не включаются расходы по перевозке и страхованию товаров до их прибытия и после их прибытия на такую территорию». Таким образом, общая стоимость товаров, приобретенных мною для личного пользования, не превышает установленный лимит (22,97 – 4,66 = 18,31 евро).

Анна обратилась в Минскую региональную таможню с просьбой пересмотреть решение о необходимости платить.

— Мне отказали. Причина — оказывается, вскрытие посылки не производилось, таможенная стоимость таможенным органом не корректировалась, — разводит руками девушка. — То есть они учитывали только то, что написано в таможенной декларации на посылке. И я оказалась в ситуации, когда при наличии всех необходимых документов, подтверждающих стоимость товара (меньше 22 евро), доказать это невозможно. Вот такой вот парадокс.

В Государственном таможенном комитете объясняют: да, стоимость пересылки не входит в лимит 22 евро.

— Исходя из текста обращения Анны Витальевны, информация о стоимости доставки пересылаемых товаров находилась во вложении почтового отправления (МПО), — объяснили в пресс-службе ГТК. — Здесь следует обратить внимание и Анны Витальевны, и читателей, что за прошлый год должностными лицами Минской региональной таможни обработано и выпущено 12,7 млн почтовых отправлений. И в настоящее время перед таможней не стоит задача вскрывать каждое почтовое отправление для проведения углубленного таможенного контроля — таможенного досмотра со вскрытием внешней оболочки МПО. В большинстве случаев таможенный контроль направлен на проверку документов и сведений о пересылаемых товарах с использованием информационных технологий и технических средств. Только незначительная часть почтовых отправлений направляются для осуществления углубленного контроля.

В рассматриваемом случае вскрытие внешней оболочки почтового отправления не производилось. Следовательно, информацией о документе, в котором указаны сведения о величине расходов по пересылке товаров, на момент проведения таможенного контроля таможня не располагала. Расчет сумм таможенных платежей производился в соответствии со статьей 361 Таможенного кодекса Таможенного союза на основании сведений о стоимости товаров, указанной в декларации, т. е. в CN 22, сопровождающей данное почтовое отправление.

В соответствии со Всемирной почтовой конвенцией ответственность за указание достоверных сведений о пересылаемых товарах, в том числе об их стоимости, лежит исключительно на отправителе товаров.

Что же делать, если отправитель указал завышенную стоимость товара, а вы платили меньше?

— В качестве рекомендации от Минской региональной таможни во избежание подобных ситуаций в будущем советуем читателям не спешить отплачивать начисленные таможенные платежи, — отметили в ГТК. — Вам нужно обратиться в региональное отделение почтовой связи с заявлением о возврате почтового отправления в таможню для проведения углубленного таможенного контроля. В свою очередь таможенный орган проведет вскрытие внешней оболочки МПО и определит таможенную стоимость на основании документов, составленных продавцом товаров.