Леонид Судаленко: Солидарность – огромная сила 17.03.2017, 12:22

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Международные организации выступили в поддержку гомельских правозащитников.

Накануне судов над членами гомельского отделения правозащитного центра «Весна» Леонидом Судаленко и Анатолием Поплавным, который состоится в Гомеле 17 марта, Обсерватория по защите правозащитников (Франция) распространила специальное обращение, передает «Радыё Свабода».

Оно адресовано представителям белорусской власти - Лукашенко, генеральному прокурору, министру юстиции, председателя Верховного Суда и председателю суда Центрального района Гомеля, а также руководителям постоянной миссии Беларуси при ООН в Женеве и посольству Беларуси в Брюсселе, с призывом прекратить преследование правозащитников.

Анатолий Поплавный

«Спасибо, конечно, за внимание к моей скромной персоне. Я всегда считал, что солидарность - большая сила. Мы с Анатолием Поплавным, как и все другие активисты, вышли на «Марш нетунеядцев», не нарушая общественный порядок, а в знак солидарности с горожанами - они отстаивают свое право на труд и достойную зарплату, на свободу мирных собраний и высказываний. Я лично помог гражданам написать около 200 жалоб на требования властей выплатить «тунеядский» налог», - заявил Леонид Судаленко.