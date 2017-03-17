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Американский школьник нашел в парке камней крупный алмаз

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  • 17.03.2017, 12:27
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Фото: AP

Это седьмой по величине алмаз, найденный в парке с момента его открытия в 1972 году.

14-летний школьник Калел Лэнгфорд нашел в государственном парке камней штата Арканзас алмаз массой 7.44 карата - один из самых крупных, найденных в США за последние годы, передает русская служба BBC.

Это седьмой по величине алмаз, найденный в парке с момента его открытия в 1972 году, и самый крупный алмаз кофейного цвета из тех, что были найдены за последние 40 лет.

По информации парка, Калел Лэнгфорд заметил алмаз среди камней у ручья, он назвал его "алмазом супермена" и собирается хранить как сувенир. Как уточнили представители парка камней, найденный Калелом камень размером с фасолину и имеет форму четырехугольника.

Руководство парка не уточнило приблизительную стоимость находки.

Самый большой алмаз из когда-либо найденных в США был обнаружен в 1924 году там же, в Арканзасе, на территории современного парка камней, он носит название "дядя Сэм", его вес составляет 40,23 карата (8,046 грамма).

Фото: AP

Государственный парк камней "Алмазный кратер" в Арканзасе занимает территорию почти в 370 гектаров. На территории парка находится поле в 15,2 гектара, где посетители могут сами попытаться поискать драгоценные камни. Если гостю удастся найти дорогостоящий камень, находку он может оставить у себя. Этот парк является единственным в мире месторождением алмазов, которое открыто для посетителей.

"Алмазный кратер" известен как месторождение драгоценных камней с 1906 года, в 1972 году на этой территории был создан государственный парк.


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