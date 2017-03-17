На модернизацию дымящего «Адмирала Кузнецова» потратят более миллиарда долларов 13 17.03.2017, 12:32

Срок службы корабля планируется продлить еще на 20 лет.

Тяжелый авианосный крейсер «Адмирал Кузнецов», который вернулся из похода к берегам Сирии, будет модернизирован, а срок его службы продлен еще на 20 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Военно-морском флоте России и кораблестроительной отрасли.

По данным издания, сумма, в которую обойдется модернизация «Адмирала Кузнецова», может быть выше 65 млрд российских рублей. При этом в предварительные подсчеты заложены около 30 млрд российских руб. на различные опытно-конструкторские работы, а итоговая сумма может значительно превышать 65 млрд российских рублей.

О том, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» направится на ремонт после завершения процедуры обнаружения дефектов, заявил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Рогозин сообщил, что будет проведен «средний ремонт с модернизацией», а его сроки определит Министерство обороны, основываясь на планах по финансированию и в зависимости от сложности работ.

По его словам, перед походом «Адмирала Кузнецова» в Средиземное море к берегам Сирии была решена задача его ремонта для «подготовки его к походу», в частности, был отремонтирован отсек для хранения боеприпасов. Кроме того, во время предпоходного ремонта была решена задача создания систем, которые позволили вооружить корабль новым авиакрылом из самолетов МиГ-29К/КУБ. Вице-премьер добавил, что «основная работа по этому кораблю будет продолжена».

Вице-премьер России также сказал, что ремонт и модернизацию «Адмирала Кузнецова» готов провести центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске.

Ранее, в ноябре 2016 года вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев сообщал, что ремонт «Адмирала Кузнецова» может пройти в 2018 году, но тогда решение о сроках ремонтных работ не было принято. О том, что ремонт «Адмирала Кузнецова» может пройти в 2018 году, подтвердил источник «Интерфакса» в среду, 15 марта.

Однако в начале марта собеседник ТАСС в российской оборонке называл в качестве даты начала ремонтных работ «первую половину 2017 года».

В прошлом году Минобороны заключило контракт на подготовку технического проекта ремонта «Кузнецова» с Невским ПКБ.

Ранее агентство ТАСС называло предварительную стоимость ремонта «Адмирала Кузнезова» — по данным источников агентства, его ремонт может обойтись примерно в 20 млрд руб.

Это ненамного больше стоимости строительства нового корвета (порядка 15 млрд руб.), отмечали «Ведомости» со ссылкой на одного из менеджеров Объединенной судостроительной корпорации (ОАК). Собеседник издания считает, что на «серьезную модернизацию» вооружений этих денег не хватит, поэтому под словами Рогозина о восстановлении комплекса ударного вооружения следует понимать не вооружение корабля новыми крылатыми ракетами «Калибр», способными наносить удары по целям на берегу, а ремонт комплекса с противокорабельными ракетами «Гранит». Такой ремонт может затянуться на 4-5 лет и обойдется значительно дороже.

В эту сумму войдет ремонт четырех из восьми имеющихся у него котлов силовой установки и замена еще четырех. На корабль поставят современные системы радиоэлектронного вооружения, связи, разведки, навигации и боевого управления. Кроме того, будут установлены новые системы обеспечения безопасной посадки палубной авиации.

Как заявил заместитель генерального директора Центра анализа стратегий и вооружений Максим Шеповаленко, во время использования крейсера были выявлены недостатки корабля, о которых ранее не было известно, такие, например, как проблемы с аэрофинишерами.

В декабре 2016 года из-за обрыва троса аэрофинишера самолет Су-33 выкатился за палубу «Адмирала Кузнецова» и упал в воду. В ноябре еще один самолет, МиГ-29 разбился после взлета с «Адмирала Кузнецова». В качестве причины крушения Минобороны называло «техническую неисправность». Самолет упал из-за отключения обоих двигателей. При этом самолет был вынужден находиться в воздухе из-за того, что садившийся перед ним другой МиГ-29 порвал трос аэрофинишера и команде крейсера требовалось время для устранения неисправности.