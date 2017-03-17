Дашкевич: Лозунг Купалы «Хлеба, соли, земли, воли!» актуален и сейчас 3 17.03.2017, 12:36

Дмитрий Дашкевич

Фото: «Радыё Свабода»

25 Марта белорусы выйдут на площадь не только с социальными, но и с политическими требованиями.

Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич положительно оценил планы Николая Статкевича, касающиеся шествия на 25 марта, передает передает «Радые Свабоды». Он подчеркивает: «На акциях ко Дню Воли постоянно звучат социальные темы, поэтому тема «тунеядцев» там будет уместной».

«Мы идем праздновать 99-ю годовщину провозглашения БНР. То, что акция носит какое-то социальное оттенок - не вижу в этом никакой проблемы. Акции на День Воли всегда носили какое оттенок: или политический после каких-то репрессий и зачисток, или проукраинский, если это было после аннексии Крыма. В обществе есть настроения, которые соответствуют тем или иным событиям, нет ничего плохого в том, что праздничное мероприятие носит такой оттенок, который по тем или иным обстоятельствам сложился», - рассказал лидер «Молодого фронта».

«Хлеба, соли, земли, воли!» - Купаловский зов был актуален сто лет назад, он актуален и сейчас. Он и социальный, и политический, и национальный», - подытожил Дмитрий Дашкевич.