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Чиновники уговаривают белорусов работать за $100 в месяц

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  • 17.03.2017, 12:46

В Минтруда считают, что «лучше синица в руке, чем журавль в небе».

Белорусские чиновники уговаривают народ работать за 100-200 долларов в месяц. Такая, мол, экономическая ситуация и ничего тут не поделаешь.

Об этом заявил в интервью sb.by начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун. При этом он признал, что «не каждый хочет получать 250–400 рублей». «Но такая уж сейчас ситуация», - добавил он, не уточнив, почему такая ситуация сложилась в Беларуси.

Чиновник также отметил, что, когда ему нужна была работа, он соглашался на любые деньги. «Не хочется быть банальным, но все же лучше синица в руке, чем журавль в небе», – добавил Токун.


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