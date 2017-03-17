Контролеры без жилетов: Водители сказали, что талоны у них теперь покупают чаще 1 17.03.2017, 13:09

Фото: kp.by

Вот уже несколько дней проверяющие на трамвайных маршрутах Минска работают без форменной одежды.

Журналисты kp.by напросились прокатиться незаметным контролерами по Минску, чтобы посмотреть, как минчане реагируют на их новый вид и стали ли зайцы попадаться чаще.

- Мы сегодня первый раз вышли на работу без формы, - признаются в начале пути контролеры Мария Гриневич и Оксана Кашура. - Но другие бригады уже так работали.

«Я не пробил талончик, потому что боялся упасть!»

То, что контролеры явно стали менее заметными для пассажиров, стало понятно уже по проверке первого же трамвая. Журналисты увидели, как на остановке из него вышли те, кому нужно было выходить, затем вошли стоящие на остановке пассажиры, за ними - контролеры… И за секунду до закрытия дверей из салоны выпрыгнули еще несколько человек - те, кто ехал без талончика, но заметил проверяющих только в салоне. Но во время проверки оказалось, что несколько невнимательных безбилетников все-таки остались. Они тут же перебежали в конец трамвая и стали у самых дверей. Так получилось, что к следующей остановке трамвай подъехал как раз в момент, когда контролеры дошли до безбилетников. И зайцы, немного заболтав проверяющих, выпрыгнули в открывшиеся двери.

Из следующего трамвая тоже не успели выскочить двое безбилетников, оба молодые парни. Пока контролеры разбирались с одним, второй успел улизнуть.

- Почему вы не оплачиваете проезд? - спрашивает у задержанного безбилетника контролер.

- Я не успел пробить талон на остановке, а потом мы поехали. Если бы я пошел пробивать талон, трамвай мог резко тормознуть, и я бы упал! - оправдывается нарушитель. - А я за безопасное движение.

Молодой человек сказал, что денег на штраф у него нет, паспорта тоже. Пришлось контролерам вызывать милицию. Чудо: когда она приехала, у зайца нашелся паспорт. На молодого человека составили протокол.

- А почему вы без формы? - спросила у контролеров пассажирка следующего трамвая.

- Теперь мы будем работать так, - объясняют контролеры.

Женщина недоверчиво посмотрела и пообещала проверить, правду ли они сказали.

- Снятие формы - это, конечно, хорошо, но люди и к этому привыкнут. На груди видеорегистратор висит, бейджик белый, виден далеко. Но сегодня утром, как ни странно, почти у всех пассажиров проезд был оплачен. В двух трамваях вообще зайцев не было. Обычно выходит полтрамвая, особенно на «Народной» или на «Васнецова», - с улыбкой говорит Мария Гриневич. - А в той форме карманы были удобные, чтобы все складывать. Сейчас хоть в куртках карманы есть, а летом вообще не будет! А если серьезно, то без них лучше.

- Мы за то, чтобы работать без формы, как во всех цивилизованных странах, - говорит Оксана Кашура.

«Молодежь чаще ездит зайцем, чем пожилые люди»

В другом трамвае ехала пожилая женщина с неоплаченным проездом. Проездной у нее был, но поездка была не оплачена.

- Я прикладывала проездной, - сказала она контролеру. - Это ваши валидаторы не работают!

- Это довольно распространенная отговорка у тех, кто покупает проездные на количество поездок. Они вроде и прикладывают проездной, но так, чтобы поездка не списалась. Как только такой проездной - так сразу валидаторы не работают, - объяснила мне потом контролер.

Следующего зайца с непробитым талончиком высадили.

- Я села на «Ботанической», разговаривала по телефону, поэтому забыла пробить талон. Но я его держала в руках, видите, он у меня есть, - объясняла девушка проверяющим.

- Но если у вас нет оплаты проезда на момент, когда заходят контролеры, это административное нарушение, за него положен штраф, - терпеливо объясняют контролеры.

- В основном не оплачивает проезд молодежь, - рассказала нам Мария Гриневич. - Люди в возрасте попадаются реже.

Но вообще, как говорят контролеры, даже по нескольким дням эксперимента без жилетов понятно, что платить за проезд стали чуть чаще:

- Даже водители трамваев отмечают, что люди уже не могут так быстро вычислить контролеров в толпе на остановке, опасаются штрафов, поэтому покупают талоны и пробивают их. Контролер без формы дисциплинирует пассажиров, - считает Мария Гриневич.

Всего за время поездки контролерам попалось двенадцать безбилетников. И это в шести трамваях! Получается, в среднем в каждом трамвае было по два безбилетника, и это не в час пик, а в довольно пустом транспорте.