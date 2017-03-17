Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Китае 17.03.2017, 13:17

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка поборется за выход в финал с китаянкой Цзин Цзин Лю.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал одиночного разряда на турнире ИТФ в китайском Шэньчжене, пишет tut.by.

Арина Соболенко (№ 142 рейтинга WTA) в четвертьфинале женских соревнований с призовым фондом 60 тысяч долларов должна была играть с Денизой Аллертовой (№ 113) из Чехии, посеянной под 4-м номером. Но из-за отказа соперницы белоруска прошла в полуфинал без борьбы.

Белоруска Вера Лапко (№ 293) в четвертьфинале уступила китаянке Цзин Цзин Лю (№ 295 ВТА) — 3:6, 5:7.

В полуфинале победившая Веру Лапко китаянка Цзин Цзин Лю сыграет с Ариной Соболенко.