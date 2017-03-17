«Желание белорусов выходить на протесты уже не остановить» 7 17.03.2017, 13:59

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Люди выходят на улицы городов не из-за декрета №3: они просто хотят перемен.

Об этом изданию kyky.org рассказала журналист-фрилансер Екатерина Бахвалова (Андреева), которая проводила для «Белсата» онлайн-репортаж с акции протеста 12 марта в Орше.

Что говорили в Орше участники митинга?

- Им уже пофиг на декрет № 3. Они просто хотят перемен. Любых. Они выходят за то, чтобы жить лучше. Люди делятся на две категории: те, кто хочет говорить с журналистами, и те, кто не хочет светиться на камеру. В регионах тех, кто хочет говорить, – больше, в отличие от Минска. И там каждый мой эфир превращается в ток-шоу. Когда достаточно зайти в толпу, задать вопрос, вроде, что вы думаете про экономическое положение города, выставить микрофон и все – люди чуть ли не выхватывают его. И редактор мне говорит: «Дай людям высказаться, потому что больше им обратиться не к кому». Я могу объяснить, почему это работает в регионах. Человек среднего возраста, живущий в райцентре, не всегда читает те или иные сайты, при всем уважении к коллегам. Ему проще подключить спутниковое телевидение. И сравнить ту информацию, которая подается БТ, с тем же «Белсатом».

Люди не глупые, как нам это пытаются представить. Они склонны к анализу информации и понимают, как все обстоит на самом деле, а официальное и альтернативное ТВ – это когнитивный диссонанс. Забегая вперед: когда я сидела в камере ИВС, ко мне привели на ночь еще одну задержанную, как бы это сказать, явно не «политическую». Она сначала с недоверием спросила меня: «Журналистка? Какого канала?» – «Белсат» – «Оооо!» И это ее раскатистое, прокуренным голосом «Оооо!» стало для меня лучшим профессиональным, по-настоящему народным признанием. А когда я сидела в одиночной камере, мне прямо согрел сердце тот факт, что я обнаружила на окне, возле решетки целую пачку сигарет без фильтра «Прима». Я сама не курю, но меня поразила эта солидарность – кто-то из сидельцев, выходя, оставил следующему такой вот презент. Это солидарность и самоорганизация. Во всем.

Возвращаясь к протестам. На митингах в регионах уровень самоорганизации очень большой, люди смелые и самоотверженные. В этом принципиальное отличие регионов от Минска. В столице люди сами не решатся пойти на Дом правительства, здесь нужен вожак. Глупо требовать от работника завода, учителя или айтишника, чтобы он инициировал шествие от Октябрьской до площади Независимости – для этого нужен человек, обладающий минимальным политическим навыком, как, например, Николай Статкевич. Но в регионах люди в принципе не «втыкали» кто это такой – Статкевич? Я подхожу, протягиваю микрофон, а человек мне и говорит: «А это мы сами решили пойти. Кто инициировал? Я инициировал». Подходит другой человек: «Это я инициатор шествия». Третий-четвертый. Такая анархия в хорошем смысле: они точно знают чего хотят. Декрет № 3 можно остановить на год-два, но их желание выходить на улицу остановить уже сложно. И это не в одном городе.

Для меня лично стало культурным шоком, когда в Молодечно активисты взяли мегафон и стали кричать: «Память и слава Геннадию Карпенко!» Прошло почти двадцать лет, а люди помнят своего оппозиционного мэра, пошедшего вразрез с «генеральной линией партии».