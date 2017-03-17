В Москве вышел на свободу шеф-редактор одиозного «Регнума» 17.03.2017, 14:16

ЮРИЙ БАРАНЧИК

Юрия Баранчика выпустили в связи с истечением срока задержания.

Задержанный в ночь на 15 марта шеф-редактор шовинистического российского агентства «Регнум» гражданин Беларуси Юрий Баранчик 17 марта выпущен на свободу.

Юрий Баранчик выпущен в связи с истечением срока задержания. При этом уточняется, что он выпущен без подписки и поручительств. Об этом пропагандистскому агентству «Регнум» сообщили его адвокаты.

«Вопрос об экстрадиции Баранчика еще не решен, — пояснили адвокаты. — Отказа в экстрадиции нет».

Юрий Баранчик был задержан в Москве в ночь на 15 марта по запросу белорусского Следственного комитета в связи с делом задержанных в минувшем декабре авторов «Регнума» Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко.

Они проходят по статье 130 УК «Разжигание расовой, национальной или иной розни».

При этом бывший сотрудник Академии управления при Лукашенко, а ныне шеф-редактор аналитической редакции «Регнума» Юрий Баранчик был назван заказчиком клеветнических статей.

Ранее российские СМИ сообщали, что вскоре после задержания Баранчик обратился к президенту РФ Путину с просьбой о политическом убежище. В пресс-службе Кремля факт обращения опровергли.