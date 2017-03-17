В Москве вышел на свободу шеф-редактор одиозного «Регнума»
- 17.03.2017, 14:16
Юрия Баранчика выпустили в связи с истечением срока задержания.
Задержанный в ночь на 15 марта шеф-редактор шовинистического российского агентства «Регнум» гражданин Беларуси Юрий Баранчик 17 марта выпущен на свободу.
Юрий Баранчик выпущен в связи с истечением срока задержания. При этом уточняется, что он выпущен без подписки и поручительств. Об этом пропагандистскому агентству «Регнум» сообщили его адвокаты.
«Вопрос об экстрадиции Баранчика еще не решен, — пояснили адвокаты. — Отказа в экстрадиции нет».
Юрий Баранчик был задержан в Москве в ночь на 15 марта по запросу белорусского Следственного комитета в связи с делом задержанных в минувшем декабре авторов «Регнума» Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко.
Они проходят по статье 130 УК «Разжигание расовой, национальной или иной розни».
При этом бывший сотрудник Академии управления при Лукашенко, а ныне шеф-редактор аналитической редакции «Регнума» Юрий Баранчик был назван заказчиком клеветнических статей.
Ранее российские СМИ сообщали, что вскоре после задержания Баранчик обратился к президенту РФ Путину с просьбой о политическом убежище. В пресс-службе Кремля факт обращения опровергли.