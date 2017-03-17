Магдебургский Витебск 2 17.03.2017, 14:08

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Город над Двиной отмечает годовщину получения права на самоуправление.

Антон Яковлев при поддержке народного клуба исторической реконструкции «Варгенторн» i «Vitebsk4me» создал для проекта «Магдебургский Витебск» тематический ролик. Витебск получил Магдебургское право 17 марта 1597 года - привилеем польского короля и великого князя литовского Сигизмунда III Вазы. Здесь появился магистрат - орган городского самоуправления. Городу дали герб, печать, хоругвь, право на проведение ежегодной ярмарки в течение месяца. Горожане построили ратушу и гостиный двор, передает «Радыё Рацыя».

Магдебу́ргское пра́во (нем. Magdeburger Recht) — одна из наиболее известных систем городского права, сложившаяся в XIII веке в Магдебурге как феодальное городское право, согласно которому экономическая деятельность, имущественные права, общественно-политическая жизнь и сословное состояние горожан регулировались собственной системой юридических норм, что соответствовало роли городов как центров производства и денежно-товарного обмена.

Жители городов, которые получили Магдебургское право, освобождались от феодальных повинностей, от суда и власти воевод, старост и других государственных чиновников. На основе Магдебургского права в городе создавался выборный орган самоуправления — магистрат, который возглавлял войт. С введением Магдебургского права отменялось действие местного права, однако допускалось применение местных обычаев, если нормы, необходимые для решения спора, не были предусмотрены Магдебургским правом.

Магдебурское право широко использовалось на территории современной Беларуси. В отличии от российских, большинство белорусских городов обладало правом на самоуправление, что являлось зачатком демократии.