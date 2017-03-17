Белорусы уже возмещают 72% себестоимости электроэнергии 11 17.03.2017, 14:36

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При этом население нашей страны возмещает 17% себестоимости тепловой энергии.

Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, передает БелТА.

"Сейчас население возмещает 72% себестоимости электроэнергии и 17% себестоимости тепловой энергии", - отметил Михаил Малашенко.

По его словам, потребление тепловой энергии на отопление для населения постоянно снижается. "В 2010 году израсходовано более 23,4 млн Гкал, то в 2015 году эта цифра составила около 22 млн Гкал. Потребление теплоэнергии на душу населения в 2016 году было 2,3 Гкал, в 2010 году - 2,5 Гкал. Эти результаты достигнуты как системой ЖКХ, так и при помощи самого населения, потому что оно начало экономить", - сказал Михаил Малашенко.

Также он рассказал, что около 75% энергоисточников в системе ЖКХ используют древесное и торфяное топливо, замещая тем самым дорогостоящий природный газ.

Напомним, возмещение минчанами затрат на услуги водоснабжения и водоотведения в 2017 году превысит 78%.