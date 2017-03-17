Женщину с тремя детьми выгнали из метро за то, что пропустила поезд 19 17.03.2017, 14:52

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Жительница Гомеля приехала в Минск слишком рано и, чтобы не мерзнуть, спустилась в метро.

Читатель onliner.by рассказал историю, в которой оказалась его мама. Женщина работает в школе. Сегодня сопровождала троих семиклассников в санаторий. Они приехали в Минск из Гомеля на маршрутке, а ждать еще два часа. Чтобы не мерзнуть, спустились в метро «Первомайская». Пропустили один поезд, после чего к ним подошел кто-то из работников. В итоге женщину и подростков попросили покинуть станцию. Журналисты обратились в столичный метрополитен за комментарием.

Все случилось примерно в 7:00.

— После того как мимо проехал один состав, подошел работник метрополитена. Полетела претензия, мол, больше одного поезда ждать нельзя. Работник сказал: «Сейчас я спрошу у дежурного, можно ли вам здесь находиться». Сходил, вернулся, говорит: «Нет, дежурный не разрешает, потому что у нас здесь не зал ожиданий». — «Ну мы же оплатили проезд». — «Нет, дежурный не разрешает. Давайте, когда он сменится, мы вас пустим». В итоге они час (до 8:00) стояли и мерзли.

Мужчина отправился на «Первомайскую», чтобы разобраться в ситуации.

— Когда я приехал, дежурный уже сменился. Начал спрашивать, на каких основаниях маме не разрешили там находиться. Но никто ничего вразумительного не сказал: «Да-да, мы не могли вас не пускать, но дежурный у нас вот такой человек. Правда, фамилию его мы, честно, не знаем». Мама в итоге переждала до 9:00 уже на платформе, отправила ребят в санаторий, а после опять-таки на метро отправилась обратно. Решила пообщаться с работниками. Те очень просили прощения, мол, не могли вас не пустить. Странная ситуация. Но разрешилась так разрешилась.

За комментарием журналисты обратились в столичный метрополитен.

— У нас не отмечено таких случаев. Однако претензий вроде «вы не можете сидеть на платформе больше одного поезда» работники метрополитена предъявлять не имеют права.

Правда, отмечают специалисты, есть меры предосторожности.

— Если человек продолжительное время находится на платформе, никуда не уезжает, ведет себя, мягко говоря, странно, можно предположить, что ему либо плохо, либо он готовится к самому страшному.

Представители метро говорят, что стараются оценивать поведение пассажиров, которые находятся на платформе по 20—40 минут или большее количество времени.

— Есть меры предосторожности. Если человек на протяжении долгого времени находится на платформе, есть основания опасаться, что он может готовиться к суицидальному действию. Потому существуют специальные инструкции. Работник метрополитена вполне может подойти, чтобы выяснить ситуацию.

Методом видеонаблюдения было установлено, что люди перед тем, как прыгнуть под поезд, обычно ведут себя именно таким образом. Кому-то звонят, долго разговаривают, жестикулируют, проводят много времени на платформе. Все же среднестатистический пассажир приходит в метро, чтобы добраться до нужного ему места, и быстро заходит в вагон. Бывает, люди договариваются встретиться, дожидаются человека и после какого-то времени садятся в поезд и уезжают.