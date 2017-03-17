Госдума РФ освободила от налогов попавших под санкции «друзей Путина» 1 17.03.2017, 14:59

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Воспользоваться поправкой сможет «узкий» круг физических лиц.

Госдума приняла во втором чтении поправку в законодательство, которая позволяет попавшим под санкции бизнесменам отказываться от российского налогового резидентства, пишет trust.ua.

«За» проголосовали 324 парламентариев, «против» — 38, воздержавшихся не было.

Поправка позволяет попавшим под санкции физическим лицам, которые являются резидентами иностранных государств, не уплачивать работы в РФ независимо от срока пребывания в стране. По закону налоговыми резидентами России являются граждане, находящиеся на территории страны более 183 дней в году.

Более того, изменения в налоговом законодательстве будут иметь обратную силу и действовать с 1 января 2014 года.

Автор поправки председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что если гражданин «признает себя резидентом другого государства, он заплатит подоходный налог не 13% а 30%, то есть речь идет об увеличении налоговой нагрузки, а не ее уменьшении».

Ранее стало известно, что россияне, попавшие под санкции, могут не сообщать о своих офшорах

Кроме того, такой гражданин не сможет скрыть информацию о контролируемых иностранных компаниях, поскольку с 1 января 2017 года Россия участвует в международном соглашении об обмене налоговой информации.

Список стран, чьи санкции дадут право отказаться от российского налогового резидентства, должно будет определить правительство.

В свою очередь, эксперты «Коммерсанта» указывали, что воспользоваться поправкой сможет «узкий» круг физических лиц, упомянутых в «санкционных списках Запада».

В частности, по данным издания, в числе таких лиц – совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко и бизнесмен Аркадий Ротенберг.

Ранее Ротенберг уже заявлял, что не собирается отказываться от налогового резидентства России.