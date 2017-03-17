Дорого и без смысла или Как в Беларуси ремонтируют дороги 4 17.03.2017, 15:15

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Дорожные службы буквально закапывают деньги в землю.

Широкие, скоростные, качественные – такими представляются белорусские дороги, если смотреть государственное телевидение. Однако если выбраться за Минскую кольцевую, можно попасть на диаметрально другую картинку. Так, например, выглядят дороги в Слуцке и Речице.

В первые дни марта «Белсат» рассказывал о плохом состоянии дорог в малых городах. Теперь перенесемся в Глубокский район, в деревню Верхнее. Дорожное покрытие буквально перекопано. Особенно это видно сейчас, когда сошел снег.

«В деревне сейчас мало работы, многие ездят в город. Сами видите, сколько здесь машин, а дороги нет. Я даже могу сказать, что наверное за пятьдесят лет, что я прожил здесь, в таком плохом состоянии дороги не было», – говорит местный житель Ярослав Берникович.

Не помогает и специальный дорожный налог, который берут с владельцев автомобилей при техосмотре. Берникович полагает, что система, при которой средства идут в республиканский бюджет, а после распределяются, только усугубляет ситуацию.

«Если бы налоги собирали и были бы в районе, то это было бы более прозрачно. Ведь мы бы знали, сколько мы сдали налогов, сколько из них ушло на ремонт дороги и где эти дороги», – уверен Ярослав.

Деревня Верхнее находится в десяти километрах от Глубокого. А это дороги деревни Шуневцы, что всего в двух километрах от города. Однако и в Глубоком дело выглядит не лучшим образом.

Местные автолюбители рассказывают, что часто даже не достигают скорости, разрешенной дорожными ограничительными знаками.

«Бьем машину, подвеску. А платим дорожный налог так называемый. И очень большой. По крайней мере из той пенсии, что мы получаем – заплати этот налог, полмесяца будешь голодный», – рассказывает местный житель Леонид Тризна.

Чтобы решить проблему, дорожники периодически делают так называемый ямочный ремонт. Однако толку от него практически никакого. По словам специалистов, делают этот ремонт с нарушениями технологии, поэтому и пользы от него немного. Но если ремонт не проводить, то организация не выполнит план, и на следующий год ей еще больше урежут финансирование.

«Делать быстрее-быстрее-быстрее, люди жалуются, поэтому план выполняется, а этот ремонт ям два месяца постоял, три – и делай его по-новому», – раскрывает «тайны» дорожных служб Чеслав Войтецкий, бывший дорожный мастер.

На днях сотни тысяч белорусских пользователей интернета увидели, как такой ремонт делали в Вилейке. И пока чиновники на обращения людей отвечают, что денег на основательный ремонт не хватает, дорожные службы буквально закапывают их в землю.