В Японии появился обслуживаемый роботами отель 17.03.2017, 15:37

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В необычном футуристическом отеле работают 140 роботов и всего 7 человек.

Пожалуй, это единственный в мире отель, персонал которого может столкнуться с такой проблемой, как ржавчина, ведь заведение управляется почти исключительно роботами, пишет 120.su.

«Henn na Hotel» в Токийском заливе обязательно стоит посетить хотя бы ради того, чтобы посмотреть, как многоязычные роботы-портье заселят вас в номер, а робот-носильщик бережно доставит в комнату ваш багаж.

В необычном футуристическом отеле работают 140 роботов и всего 7 человек. Даже рыбки в аквариуме не имеют ничего общего с живыми организмами и являются самым настоящим чудом техники.

В каждом из 100 номеров есть функция распознавания лица, так что гостя пустят в комнату без всякого ключа.

А в самом номере небольшой яйцеобразный робот станет вам незаменимым помощником, ведь он понимает человеческую речь и умеет распознавать различные команды — такие, например, как просьба включить телевизор.