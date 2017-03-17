В Крыму лайнер с пассажирами выкатился со взлетной полосы

В Крыму лайнер с пассажирами выкатился со взлетной полосы1
- 17.03.2017, 16:00
Пассажирский самолет Airbus выкатился за пределы взлетной полосы перед вылетом из аэропорта Симферополя.
Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Самолет А-320 "Уральских авиалиний" готовился к вылету в Екатеринбург, однако перед выездом с рулежной дорожки на взлетно-посадочную полосу, предварительно по технической причине, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на грунт", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт продолжает работу.