В Крыму лайнер с пассажирами выкатился со взлетной полосы 1 17.03.2017, 16:00

Пассажирский самолет Airbus выкатился за пределы взлетной полосы перед вылетом из аэропорта Симферополя.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет А-320 "Уральских авиалиний" готовился к вылету в Екатеринбург, однако перед выездом с рулежной дорожки на взлетно-посадочную полосу, предварительно по технической причине, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на грунт", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт продолжает работу.