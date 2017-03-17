«І блаславіць нас на змаганне Бог!»2
- 17.03.2017, 16:13
Белорусы готовятся достойно отметить День Воли на улицах Минска.
Лидер Белорусского Национального Конгресса в Солигорске Виктор Молочко опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» обращение к белорусам в связи с Днем Воли:
«Большому празднику - Дню Воли - Варвара Викторовна посвящает этот стих и желает всем только добра и счастья и свободы!!»
Дочка активиста прочитала стих Нила Гилевича «Наша свята»:
Натхненыя святлом Хрыстовай веры,
Мы выйдзем, выйдзем на прастор-разлог!
І лягуць прахам д’яблавы хімеры!
І блаславіць нас на змаганне Бог!
І запануе воля у нашым стане,
Жыцце памкне свабодна, як рака.
І першым святам Бацькаушчыны стане
Дзень Двадцаць Пятага Сакавіка.