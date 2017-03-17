«І блаславіць нас на змаганне Бог!» 2 17.03.2017, 16:13

Белорусы готовятся достойно отметить День Воли на улицах Минска.

Лидер Белорусского Национального Конгресса в Солигорске Виктор Молочко опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» обращение к белорусам в связи с Днем Воли:

«Большому празднику - Дню Воли - Варвара Викторовна посвящает этот стих и желает всем только добра и счастья и свободы!!»

Дочка активиста прочитала стих Нила Гилевича «Наша свята»:

Натхненыя святлом Хрыстовай веры,

Мы выйдзем, выйдзем на прастор-разлог!

І лягуць прахам д’яблавы хімеры!

І блаславіць нас на змаганне Бог!

І запануе воля у нашым стане,

Жыцце памкне свабодна, як рака.

І першым святам Бацькаушчыны стане

Дзень Двадцаць Пятага Сакавіка.