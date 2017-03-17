Жители Мозыря добились протестами прекращения незаконной стройки 3 17.03.2017, 16:28

Четыре месяца днем и ночью жильцы соседних домов дежурили на стройплощадке, чтобы не пустить технику.

В их победу мало кто верил, но это произошло: Мозырский райисполком сдался перед жильцами домов, которые больше четырех месяцев протестовали по поводу строительства 40-квартирной многоэтажки в их дворе, пишет kp.by.

- 16 марта нас вызвали в райисполком и сообщили, что 10-этажный дом во дворе на пересечении улиц Пролетарская и Нежнова строить не будут - выбрали другую площадку. Строители уже разобрали забор! - рада жительница дома на Пролетарской Лариса Боханко.

Она и вся группа протестующих уверены, что власти начали стройку незаконно и стали бороться против уплотнения. Сначала собрали все необходимые документы с указанием на многочисленные нарушения законодательных норм, писали обращения, ходили на приемы - все было бесполезно. И тогда они вышли на улицу и организовали круглосуточное дежурство, чтобы не пустить тяжелую технику для рытья котлована, поставили под забором диванчик. Сторожить начали после того, как коммунальники спилили деревья, посаженные жильцами, а дежурить и по ночам стали, когда строители установили ворота на площадку в ночное время. Сторожили в основном пенсионеры, но после работы подключалась и молодежь.

- Ляжем под забором, но технику не пустим! - были твердо настроены люди.

Тем временем в городе шла информационная война, местная газета защищала позицию райисполкома, а оппонентов сравнивала с Шурой Балагановым.

- Не пускали на площадку технику, по очереди дежурили в любую погоду во дворе, в том числе зимой, даже в лютые морозы. Самые активные не давали развернуть стройку во дворе на зеленой зоне, где раньше была детская площадка. Под обращением против строительства подписались около 500 человек. Мы на всех уровнях говорили о подлоге документов со стороны чиновников, власти хотели оттеснить общественность от принятия решений, - рассказывали участники протеста, когда приезжали в Гомель на прием к представителю администрации Лукашенко.

Сюда же жильцы планируют вписать детскую площадку и место отдыха для всего микрорайона

Позже жильцы направили городским властям, милиции и прокуратуре требование с новым перечислением нарушений:

- Требуем признать незаконным занятие данного земельного участка под строительство дома и установку забора стройплощадки и до 15 марта убрать его, восстановить стойки для сушки белья, выбивания ковров и засыпать яму - для проведения субботника по благоустройству территории, запланированного жителями наших домов на 18 марта.

Мозыряне также заявили, что, если забор не уберут строители, 18 марта жильцы домов проведут субботник и сами снимут ограждение, приведут в порядок двор.

- Хотя забор и убрали, субботник по благоустройству двора мы все равно проведем, - продолжает Лариса Боханко. - Вчера на встрече с властями нам намекнули, что через пару лет строители могут вернуться, поэтому мы готовимся к контрмерам: хотим заложить во дворе сквер, потому что до сих пор в нашем районе нет ни одного сквера.

Сюда же жильцы планируют вписать детскую площадку и место отдыха для всего микрорайона, а потом зарегистрировать зеленую зону, чтобы отстоять это место раз и навсегда. Первые шаги по закладке сквера сделают уже в субботу.